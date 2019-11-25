С 1 января 2020 года новое госпособие начнут получать 340 тысяч многодетных семей Казахстана

С 1 января 2020 года в силу вступает новое госпособие, на которое претендуют более 340 тысяч многодетных семей Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
Данное госпособие планируется выплачивать всем многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от получаемых семьей доходов.
Размер пособия будет устанавливаться, исходя из количества детей: 4 детей — 42 496 тенге (16,03 МРП); 5 детей — 53 127 тенге (20,04 МРП); 6 детей — 63 757 тенге (24,05 МРП); 7 и более детей — 74 388 тенге (24,08 МРП).
В стране, на данный момент, 246 тысяч многодетных семей первой категории получают специальное государственное пособие (СГП) в размере 10 504 тенге, которое было назначено им до 1 января 2018 года. Семьи второй категории с 1 января 2020 года, а это еще новых 100 тысяч семей — получат право на новое пособие.
Учтены и получатели СГП — 43,6 тысячи семей, у которых после назначения в 2018-2019 годах родился пятый и более ребенок. Оставшаяся часть — 31 тысяча семей имеют расхождения по месту регистрации членов семьи, тем самым, отсутствует факт совместного проживания, что ограничивает их право на новое госпособие. Для получения нового госпособия им необходимо привести в соответствие документы до 5 декабря текущего года.
Обращение за назначением пособия многодетной семье и представление подтверждающих документов не требуется многодетным семьям, которым до 1 января 2018 года было назначено специальное государственное пособие. При подтверждении информационной системой факта совместного проживания заявителя и детей — назначение утвердится автоматически, без участия заявителя. В случае, если в этой семье появились пятый и более ребенок после назначения СГП, необходимо представить подтверждающие документы для увеличения размера пособия.
Прием заявлений и прочих документов осуществляется через государственную корпорацию "Правительство для граждан" (ЦОН).
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