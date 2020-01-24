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С сединой можно будет бороться без краски - ученые поняли, как это работает. Помогли напуганные мыши

Просмотров:717 Опубликовано: Вчера, 18:43
С сединой можно будет бороться без краски - ученые поняли, как это работает. Помогли напуганные мыши
Иллюстративное фото
Ученые из США и Бразилии утверждают, что определили биологический механизм поседения в результате стресса. Открытие в перспективе может помочь остановить этот процесс, не прибегая к окрашиванию волос.

Люди и раньше думали, что седеют по двум причинам: от возраста и от сильного горя, страха и боли. Никаких средств от него, кроме краски, пока не придумано.

Теперь это научно подтверждено: в ходе экспериментов исследователи из университетов Гарварда и Сан-Паулу доказали, что за выработку вещества меланин, придающего окраску волосам и коже, отвечают определенные стволовые клетки (меланоциты), и что они интенсивно разрушаются от стресса. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature .

Мужчины и женщины могут начать седеть в любом возрасте после 30 с небольшим лет. Время начала и темпы этого процесса определяются в основном наследственностью: то, в каком возрасте поседели ваши родители, может подсказать, когда это случится с вами.

Определенную роль в этом играет и переживаемый стресс, однако до сих пор ученые не вполне понимали, как именно он влияет на обесцвечивание волос.

Открытие было сделано случайно: проводя опыты на мышах, исследователи заметили, что темный окрас у грызунов, испытывавших сильный страх или боль, сменился на совершенно белый за несколько недель.

"Ущерб необратим"
Боль или сильные негативные эмоции вызывают в организме выброс адреналина и кортизола, от чего усиливается сердцебиение, подскакивает кровяное давление, а также гибнут меланоциты, содержащиеся в волосяных луковицах.

"Мы всегда знали, что сильный стресс вреден для организма, но не предполагали, насколько, - говорит гарвардский профессор Я Циесу. - А главное, теперь мы понимаем, как работает этот механизм".

От боли и страха темные мыши седели за несколько недель, при этом производящие пигмент клетки полностью отмирали в первые же дни.

"После того, как эти клетки полностью отмирают, восстановить пигментацию уже невозможно - нанесенный ущерб необратим", - говорит ученый.

Сравнивая гены подопытных и не участвовавших в эксперименте мышей, ученые установили, что химические реакции, ведущие к гибели меланоцитов, обусловлены наличием определенных белков - циклинзависимых киназ.

В ходе дальнейших экспериментов выяснилось, что их действие блокируют некоторые препараты, обычно используемые для снижения давления.

Блокировка этих белков позволяла остановить изменение окраски шерсти у мышей.

С сединой можно будет бороться без краски - ученые поняли, как это работает. Помогли напуганные мыши


Результаты исследования дают надежду на создание эффективного "лекарства от поседения" - как стрессового, так и возрастного.

В интервью Би-би-си профессор Я Циесу предупредил, что наука находится лишь в самом начале этого пути и что вернуть природный цвет волосам тех, кто уже поседел, судя по всему, не удастся.

Кроме того, по словам профессора, это исследование дает представление о том, как стресс может негативно влиять на самые разные части организма.


Источник: BBC
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