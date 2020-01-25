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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нападение на девушку в Темиртау попало на видео

Просмотров:482 Опубликовано: Сегодня, 09:27
Нападение на девушку в Темиртау попало на видео
Кадр из видео
В соцсетях появилось видео, на котором парень нападает на девушку, сообщает zakon.kz.

Дело происходит или поздним вечером, или рано утром. На экране сумерки.

Мужчина двигается вдоль засыпанного снегом фонтана. Похоже – это парк. По одной из дорожек идет девушка. Парень останавливается перед ней, бьет в лицо, когда девушка падает, наклоняется над ней и продолжает избиение. Девушка пытается сопротивляться, нападающий не отстает, старается вырвать сумочку. Какое-то время борьба продолжается, парень продолжает избивать девушку, но сумку отобрать у него не получается. Он убегает по дорожке, девушка, вскочив, бежит в другую сторону.



Рядом с видео указанно, что это проспект Гагарина.

В ДП Карагандинской области на звонок корреспондента zakon.kz ответили, что девушка написала заявление в полицию.

- Материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого лица, - говорится в ответе ведомства.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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dom555 (Посетители) Сегодня, 11:27
Везде камеры висят надеюсь быстро найдут преступника
 
 

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