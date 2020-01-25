Обычные маски не защищают: казахстанка рассказала о ситуации в Ухане

Учащаяся в китайском Ухане, заблокированном из-за вспышки коронавируса, девушка рассказала, что в городе возник дефицит медицинских масок и некоторых видов продукцииНУР-СУЛТАН, 24 янв — Sputnik, Мария Науменко. Жители китайской Ухани носят специальные медицинские маски с фильтром №95, так как обычные не защищают от нового коронавируса, рассказала в интервью Sputnik студентка из Казахстана Анель Сисенгалиева.По ее словам, сейчас такие маски сложно найти в аптеках города. Люди их скупают в больших количествах, а цены на медизделие неоправданно завышены. Своим согражданам поможет посольство Казахстана в КНР."Сегодня из Пекина звонил консул Казахстана. Сказал, что масками обеспечат всех казахских студентов, в Ухане таких 95 человек", - добавила Анель.Она отметила, что в городских магазинах дефицит овощей, которые необходимы для защиты от простуды: моркови, лука и чеснока. Остальные продукты в достатке."В городе не работает общественный транспорт. Нам университет организовал автобус, который собирает студентов и отвозит их в магазин, чтобы мы могли купить продукты", - рассказала казахстанка."Новости, конечно, пугают. Но мы стараемся вести себя спокойно: на улицу не выходим – только за продуктами или в аптеку. Сейчас на учебе у нас каникулы, которые должны закончиться в середине-конце февраля, но теперь неизвестно, когда точно начнется семестр", - отмечает она.По официальным данным, вирусом уже заражены более 600 человек, умерли как минимум 17 пациентов. Ухань, столица провинции Хубэй, где началась вспышка пневмонии, закрыта. Ограничен въезд и выезд в город, не работают общественный транспорт и многие объекты.