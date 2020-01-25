«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 25 Января
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.6 KZT
  • €1 = 417.75 KZT
  • 1 RUB = 6.13 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Обычные маски не защищают: казахстанка рассказала о ситуации в Ухане

Просмотров:451 Опубликовано: Сегодня, 09:36
Обычные маски не защищают: казахстанка рассказала о ситуации в Ухане
© REUTERS / TYRONE SIU
Учащаяся в китайском Ухане, заблокированном из-за вспышки коронавируса, девушка рассказала, что в городе возник дефицит медицинских масок и некоторых видов продукции

НУР-СУЛТАН, 24 янв — Sputnik, Мария Науменко. Жители китайской Ухани носят специальные медицинские маски с фильтром №95, так как обычные не защищают от нового коронавируса, рассказала в интервью Sputnik студентка из Казахстана Анель Сисенгалиева.

По ее словам, сейчас такие маски сложно найти в аптеках города. Люди их скупают в больших количествах, а цены на медизделие неоправданно завышены. Своим согражданам поможет посольство Казахстана в КНР.

"Сегодня из Пекина звонил консул Казахстана. Сказал, что масками обеспечат всех казахских студентов, в Ухане таких 95 человек", - добавила Анель.

Она отметила, что в городских магазинах дефицит овощей, которые необходимы для защиты от простуды: моркови, лука и чеснока. Остальные продукты в достатке.

"В городе не работает общественный транспорт. Нам университет организовал автобус, который собирает студентов и отвозит их в магазин, чтобы мы могли купить продукты", - рассказала казахстанка.

"Новости, конечно, пугают. Но мы стараемся вести себя спокойно: на улицу не выходим – только за продуктами или в аптеку. Сейчас на учебе у нас каникулы, которые должны закончиться в середине-конце февраля, но теперь неизвестно, когда точно начнется семестр", - отмечает она.

По официальным данным, вирусом уже заражены более 600 человек, умерли как минимум 17 пациентов. Ухань, столица провинции Хубэй, где началась вспышка пневмонии, закрыта. Ограничен въезд и выезд в город, не работают общественный транспорт и многие объекты.






Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Playhrun (Посетители) Сегодня, 11:57
Такая Все это чушь просто пипец
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
HiWatch (Посетители) Сегодня, 11:47
Надо сходить на рынок -лука с морковкой купить побольше))
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика