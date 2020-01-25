Россиянка полежала и пошла после падения с девятого этажа

Жительница поселка Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа в России выжила после падения из окна квартиры на девятом этаже. Один из очевидцев снял произошедшее на видео, передает Tengrinews.kz со ссылкой на НТВ.



На кадрах видно, как девушка падает с большой высоты в сугроб, а затем встает и уходит. Как сообщается, после этого она попросила соседей вызвать ей скорую.



Пострадавшую поместили в реанимацию Нижневартовской окружной больницы в состоянии средней тяжести. Ее жизни ничто не угрожает.



Опытный российский спасатель Эдуард Халилов объяснил, что позволило девушке не только выжить, но и не получить тяжелых травм при падении. По его словам, она родилась в рубашке: помогло невероятное стечение обстоятельств.



Главным фактором стало то, что девушка упала плашмя в мягкий снег, который сыграл роль спасательной подушки. Эксперт напомнил: когда люди прыгают с высоты на спасательную надувную конструкцию, их предупреждают: ни в коем случае нельзя пытаться приземлиться на ноги. Наоборот, следует упасть на мягкое так, чтобы удар распределился по максимальной поверхности тела. Так и произошло в случае с девушкой в Излучинске.



"Падение максимальной площадью тела в снег смягчило удар. Поэтому она смогла встать и пойти. Повреждения внутренних органов у нее есть, уверен на сто процентов. Есть элемент везучести. Многие падают и не встают", - прокомментировал спасатель.



