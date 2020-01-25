Россиянка полежала и пошла после падения с девятого этажа

Жительница поселка Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа в России выжила после падения из окна квартиры на девятом этаже. Один из очевидцев снял произошедшее на видео, передает Tengrinews.kz со ссылкой на НТВ.
На кадрах видно, как девушка падает с большой высоты в сугроб, а затем встает и уходит. Как сообщается, после этого она попросила соседей вызвать ей скорую.
Пострадавшую поместили в реанимацию Нижневартовской окружной больницы в состоянии средней тяжести. Ее жизни ничто не угрожает.
Опытный российский спасатель Эдуард Халилов объяснил, что позволило девушке не только выжить, но и не получить тяжелых травм при падении. По его словам, она родилась в рубашке: помогло невероятное стечение обстоятельств.
Главным фактором стало то, что девушка упала плашмя в мягкий снег, который сыграл роль спасательной подушки. Эксперт напомнил: когда люди прыгают с высоты на спасательную надувную конструкцию, их предупреждают: ни в коем случае нельзя пытаться приземлиться на ноги. Наоборот, следует упасть на мягкое так, чтобы удар распределился по максимальной поверхности тела. Так и произошло в случае с девушкой в Излучинске.
"Падение максимальной площадью тела в снег смягчило удар. Поэтому она смогла встать и пойти. Повреждения внутренних органов у нее есть, уверен на сто процентов. Есть элемент везучести. Многие падают и не встают", - прокомментировал спасатель.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.