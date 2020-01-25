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Россиянка полежала и пошла после падения с девятого этажа

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 12:02
Россиянка полежала и пошла после падения с девятого этажа
Кадр видео
Жительница поселка Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа в России выжила после падения из окна квартиры на девятом этаже. Один из очевидцев снял произошедшее на видео, передает Tengrinews.kz со ссылкой на НТВ.

На кадрах видно, как девушка падает с большой высоты в сугроб, а затем встает и уходит. Как сообщается, после этого она попросила соседей вызвать ей скорую.

Пострадавшую поместили в реанимацию Нижневартовской окружной больницы в состоянии средней тяжести. Ее жизни ничто не угрожает.

Опытный российский спасатель Эдуард Халилов объяснил, что позволило девушке не только выжить, но и не получить тяжелых травм при падении. По его словам, она родилась в рубашке: помогло невероятное стечение обстоятельств.

Главным фактором стало то, что девушка упала плашмя в мягкий снег, который сыграл роль спасательной подушки. Эксперт напомнил: когда люди прыгают с высоты на спасательную надувную конструкцию, их предупреждают: ни в коем случае нельзя пытаться приземлиться на ноги. Наоборот, следует упасть на мягкое так, чтобы удар распределился по максимальной поверхности тела. Так и произошло в случае с девушкой в Излучинске.

"Падение максимальной площадью тела в снег смягчило удар. Поэтому она смогла встать и пойти. Повреждения внутренних органов у нее есть, уверен на сто процентов. Есть элемент везучести. Многие падают и не встают", - прокомментировал спасатель.



Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:10
Это, наверное, одна из тех, которые коня на скаку останавливают и входят в горящие избы. uhmylka
Быстрейшего выздоровления ей.
 
 

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