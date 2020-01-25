Рассылку о зараженных бананах в Казахстане назвали ложной

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения прокомментировал рассылку о "зараженных бананах" на территории Казахстана, передает zakon.kz.



Информацию распространяют в соцсетях и мессенджерах. "Зараженные бананы" якобы привезли с юга в Казахстан. Авторы рассылки призывают соблюдать осторожность при употреблении фруктов.



Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК официально вам сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Фактов о заразившихся вирусом от употребления банана в Казахстане не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе комитета.



В комитете также подчеркнули, что поводов для беспокойства нет и призвали доверять только официальным источникам информации.