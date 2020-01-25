Поклонская высказалась о происхождении китайского коронавируса

Смертельный коронавирус может быть биологическим оружием, примененным против Китая. Такую гипотезу высказала депутат Госдумы Наталья Поклонская.
По ее словам, в последнее время на планете часто возникают страшные эпидемии. Естественных причин этому нет. Случайность исключается.
«Учитывая масштабы человеческой подлости, технического прогресса, современного биологического и другого оружия, было бы странно списать всё это на случайность. Желая править миром и зарабатывать большие деньги, люди будто играют в компьютерную стратегию. Есть группа неугодных — уничтожим. И плевать, что эти человечки не виртуальные, а живые. И этот коронавирус могли запустить специально», — заявила депутат в соцсетях.
Она отметила, что экономика и технологии КНР развиваются с безумной скоростью. Это не устраивает того, кто жаждет гегемонии на планете.
«На протяжении прошлого года все наблюдали, как в Китае пытались организовать госпереворот — устраивали массовые беспорядки по отработанным стандартам цветных революций. И вот сейчас наступила паника, страх и ужас перед непонятным вирусом — эпидемией. Стечение обстоятельств это или нет, не знаю… На мой взгляд, сильные мира сего слишком заигрались», — отметила Поклонская.
По мнению парламентария, эпидемия закончится изобретением «чудо-вакцины». Кто-то станет героем и «попутно заработает огромные деньги — в качестве компенсации за придуманную „чуму ХХІ века“. Ранее „Рамблер“ сообщал, что коронавирус добрался до Франции, а в Китае 237 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
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