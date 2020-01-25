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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Поклонская высказалась о происхождении китайского коронавируса

Просмотров:867 Опубликовано: Вчера, 16:22
Поклонская высказалась о происхождении китайского коронавируса
фото: kremlin.ru
Смертельный коронавирус может быть биологическим оружием, примененным против Китая. Такую гипотезу высказала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

По ее словам, в последнее время на планете часто возникают страшные эпидемии. Естественных причин этому нет. Случайность исключается.

«Учитывая масштабы человеческой подлости, технического прогресса, современного биологического и другого оружия, было бы странно списать всё это на случайность. Желая править миром и зарабатывать большие деньги, люди будто играют в компьютерную стратегию. Есть группа неугодных — уничтожим. И плевать, что эти человечки не виртуальные, а живые. И этот коронавирус могли запустить специально», — заявила депутат в соцсетях.

Она отметила, что экономика и технологии КНР развиваются с безумной скоростью. Это не устраивает того, кто жаждет гегемонии на планете.

«На протяжении прошлого года все наблюдали, как в Китае пытались организовать госпереворот — устраивали массовые беспорядки по отработанным стандартам цветных революций. И вот сейчас наступила паника, страх и ужас перед непонятным вирусом — эпидемией. Стечение обстоятельств это или нет, не знаю… На мой взгляд, сильные мира сего слишком заигрались», — отметила Поклонская.

По мнению парламентария, эпидемия закончится изобретением «чудо-вакцины». Кто-то станет героем и «попутно заработает огромные деньги — в качестве компенсации за придуманную „чуму ХХІ века“.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что коронавирус добрался до Франции, а в Китае 237 пациентов находятся в тяжелом состоянии.


Источник: news.rambler.ru
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Комментарии ( 3 )

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  • РЕЗАЛЬЩИК
 alixah (Посетители) Сегодня, 00:19
Тоже думаю что это ОНИ запустили вирус.
 
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  • almaty2018
  • Космос
  • kolu411
  • Леська
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  • РЕЗАЛЬЩИК
 master_kz (Посетители) Вчера, 17:57
Цитата: tolk
Эта Поклонская много чего говорит.

Биологическое оружие давно не новость. Еще в Советское время был создан ВНИИ МБ "Вектор" А сколько американских лабораторий тут по СНГ от Грузии до Казахстана. И чем они там в действительности занимаются и не знает никто-))
 
-1
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  • Suvorov30
 tolk (Посетители) Вчера, 16:53
Эта Поклонская много чего говорит.
 
 

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