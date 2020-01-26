Новый самолет Boeing 777X совершил свой первый полет

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.



Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020

Congratulations to our customers and #777X team on today’s safe and successful flight, the first of many for the 777X as we continue our rigorous test program.



Continue the journey with us, signup for updates here: https://t.co/n7t9Os5Q6Y pic.twitter.com/rawf73V6x5 — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X 25 января взлетел в аэропорту "Пейн-Филд" в американском городе Эверетт (штат Вашингтон), начав свой первый тестовый полет.Трансляцию первого испытательного полета нового лайнера вела американская компания Boeing на своем сайте."Первый Boeing 777X в полете. Через несколько часов полета самолет приземлится на поле Boeing в Сиэтле, штат Вашингтон", - отмечается в сообщении в Twitter.Лайнер вылетел около 20:00 по киевскому времени. Ожидалось, что в воздухе он проведет от трех до пяти часов. По состоянию на сейчас, как отмечается, самолет совершил успешную посадку."Поздравляем наших клиентов и команду Boeing 777X с безопасным и успешным полетом сегодня, первым из многих для Boeing 777X, когда мы продолжаем строгую тестовую программу", - сказано в сообщении.Отметим, что испытания собирались провести несколько раньше. Но его переносили из-за плохой погоды.Новый Boeing 777X будет иметь две версии: 77-8 и 777-9. Самолеты версии 777-8 смогут перевозить до 380 пассажиров и иметь дальность полета свыше 16 тыс. км, а самолеты 777-9 - вміщуватимуть до 420 пассажиров и иметь дальность полета 13,5 тыс. км.На сайте компании отмечают, что новый Boeing 777X станет самым эффективным двухмоторным реактивным самолетом в мире. Благодаря новым достижениям в области аэродинамики и двигателей, 777X обеспечит меньшее потребление топлива и будет наиболее бюджетным в эксплуатации в сравнении с конкурентами.Напомним, с января 2020 года американская компания Boeing Boeing приостановил на неопределенное время производство самолетов 737 MAX Boeing приостановил на неопределенное время производство самолетов 737 MAXприостановила производство модели 737 MAX на неопределенный промежуток времени. Причиной этому является несовершенная процедура сертификации. Она переносится на следующий год.