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Школьнику выбили зубы на уроке в Караганде

Просмотров:95 Опубликовано: Сегодня, 10:26
Школьнику выбили зубы на уроке в Караганде
Фото из открытых источников
Во время урока ученик шестого класса неожиданно толкнул своего одноклассника - от удара ребенок упал на угол стола и выбил передние зубы, передает корреспондент NUR.KZ.

Инцидент случился в средней школе в районе Майкудук в Караганде. Как рассказала мама пострадавшего ребенка, во время проведения урока учитель отлучился.

«Как только педагог покинул кабинет, одноклассник нарочно и неожиданно толкнул моего сына. Толчок был такой силы, что сын при падении ударился об угол стола. У него раскрошились и сломались три зуба», - рассказала мама ребенка.

Родители после звонка из школы приехали туда и сами доставили ребенка в больницу. Врачи сообщили, что у мальчика сломаны три зуба.

«В школе заявили, что не несут ответственность за случившееся. Даже не принесли извинений. Тогда кто виноват, если не школа? Как мог учитель оставить детей без присмотра», - недоумевает родительница.

Врачи наложили ребенку на зубы шины. Получать пищу он может только через трубочку.

В администрации школы заявили, что по факту получения травмы в классе проведут проверку.

«Все обстоятельства мы сейчас выясняем. Будет проведена воспитательная работа с родителями ученика, который толкнул школьника», - пояснили в школе.


Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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уехавший (Посетители) Сегодня, 11:06
Какие все нежные стали, потом такие вырастаю и ходят с подворотами с вейпом и катаются на гироскутере. я ходил в школу в 90х и остался жив.
 
 

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