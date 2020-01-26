Школьнику выбили зубы на уроке в Караганде

Во время урока ученик шестого класса неожиданно толкнул своего одноклассника - от удара ребенок упал на угол стола и выбил передние зубы, передает корреспондент NUR.KZ.



Инцидент случился в средней школе в районе Майкудук в Караганде. Как рассказала мама пострадавшего ребенка, во время проведения урока учитель отлучился.



«Как только педагог покинул кабинет, одноклассник нарочно и неожиданно толкнул моего сына. Толчок был такой силы, что сын при падении ударился об угол стола. У него раскрошились и сломались три зуба», - рассказала мама ребенка.



Родители после звонка из школы приехали туда и сами доставили ребенка в больницу. Врачи сообщили, что у мальчика сломаны три зуба.



«В школе заявили, что не несут ответственность за случившееся. Даже не принесли извинений. Тогда кто виноват, если не школа? Как мог учитель оставить детей без присмотра», - недоумевает родительница.



Врачи наложили ребенку на зубы шины. Получать пищу он может только через трубочку.



В администрации школы заявили, что по факту получения травмы в классе проведут проверку.



«Все обстоятельства мы сейчас выясняем. Будет проведена воспитательная работа с родителями ученика, который толкнул школьника», - пояснили в школе.