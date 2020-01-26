Школьнику выбили зубы на уроке в Караганде

Во время урока ученик шестого класса неожиданно толкнул своего одноклассника - от удара ребенок упал на угол стола и выбил передние зубы, передает корреспондент NUR.KZ.
Инцидент случился в средней школе в районе Майкудук в Караганде. Как рассказала мама пострадавшего ребенка, во время проведения урока учитель отлучился.
«Как только педагог покинул кабинет, одноклассник нарочно и неожиданно толкнул моего сына. Толчок был такой силы, что сын при падении ударился об угол стола. У него раскрошились и сломались три зуба», - рассказала мама ребенка.
Родители после звонка из школы приехали туда и сами доставили ребенка в больницу. Врачи сообщили, что у мальчика сломаны три зуба.
«В школе заявили, что не несут ответственность за случившееся. Даже не принесли извинений. Тогда кто виноват, если не школа? Как мог учитель оставить детей без присмотра», - недоумевает родительница.
Врачи наложили ребенку на зубы шины. Получать пищу он может только через трубочку.
В администрации школы заявили, что по факту получения травмы в классе проведут проверку.
«Все обстоятельства мы сейчас выясняем. Будет проведена воспитательная работа с родителями ученика, который толкнул школьника», - пояснили в школе.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.