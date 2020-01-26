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Названы все симптомы смертельного китайского вируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:40
Названы все симптомы смертельного китайского вируса
Фото: Reuters
Названы все признаки смертельного китайского вируса. Типичные симптомы пневмонии — жар и кашель — являются не единственными появляющимися у заболевших. Об этом сообщает NHK со ссылкой на китайские СМИ.

Уточняется, что у многих пациентов, попавших с коронавирусом в больницы города Ухань, наблюдались диарея, тошнота, головная боль, усталость, а также проблемы с пищеварительной и нервной системами. Медики призвали людей быть бдительными и при подозрении на вирус обращаться в больницу.

Ранее, 26 января, Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса при поездках за границу. По словам специалистов, в путешествии необходимо пользоваться масками для защиты органов дыхания, пить только бутилированную воду, есть термически обработанную пищу и мыть руки после посещения многолюдных мест.

По последним данным, жертвами вируса стали 54 человека, число заболевших приблизилось к 1,5 тысячи. В настоящее время меры Китая по защите населения затрагивают свыше миллиарда жителей страны. В 22 провинциях и муниципалитетах введен наивысший уровень опасности из-за угрозы здоровью людей.


Источник: lenta.ru
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