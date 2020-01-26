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Казахстан приостановил действие безвизового режима для транзитных пассажиров из Китая

Просмотров:236 Опубликовано: Сегодня, 14:21
Казахстан приостановил действие безвизового режима для транзитных пассажиров из Китая
Фото из открытых источников
Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросу недопущения распространения коронавируса и предупредительным мерам на территории Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

О складывающейся ситуации и мерах реагирования доложили министр здравоохранения Е. Биртанов, министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, министр культуры и спорта А. Раиымкулова, первый заместитель министра иностранных дел Ш. Нурышев, главный санитарный врач Казахстана Ж. Бекшин, директор Пограничной службы КНБ РК Д. Дильманов, а также руководство Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

- Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана, - сказал А. Мамин.

По итогам совещания Глава Правительства дал поручение принять следующий комплекс предупредительных мер:

1. Усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта.

2. Установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, по месту их проживания.

3. Обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

4. Ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях.

5. Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории РК для транзитных пассажиров из КНР.

6. Временно приостановить работу казахстанской части МЦПС "Хоргос".

7. Активизировать работу с казахстанскими гражданами, находящимися на территории КНР, в целях оказания им консульской и иной помощи.

8. Государственным органам организовать необходимое взаимодействие с соответствующими государственными структурами КНР и других заинтересованных стран с целью координации действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

9. В случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан РК, находящихся в г. Ухань КНР.

10. Создать межведомственную комиссию под председательством заместителя Премьер-Министра Б. Сапарбаева, которой поручено подготовить план действий по недопущению распространения коронавируса в Казахстане.


Источник: zakon.kz
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