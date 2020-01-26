Казахстан приостановил действие безвизового режима для транзитных пассажиров из Китая

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросу недопущения распространения коронавируса и предупредительным мерам на территории Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.



О складывающейся ситуации и мерах реагирования доложили министр здравоохранения Е. Биртанов, министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, министр культуры и спорта А. Раиымкулова, первый заместитель министра иностранных дел Ш. Нурышев, главный санитарный врач Казахстана Ж. Бекшин, директор Пограничной службы КНБ РК Д. Дильманов, а также руководство Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.



- Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана, - сказал А. Мамин.



По итогам совещания Глава Правительства дал поручение принять следующий комплекс предупредительных мер:



1. Усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта.



2. Установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, по месту их проживания.



3. Обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.



4. Ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях.



5. Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории РК для транзитных пассажиров из КНР.



6. Временно приостановить работу казахстанской части МЦПС "Хоргос".



7. Активизировать работу с казахстанскими гражданами, находящимися на территории КНР, в целях оказания им консульской и иной помощи.



8. Государственным органам организовать необходимое взаимодействие с соответствующими государственными структурами КНР и других заинтересованных стран с целью координации действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.



9. В случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан РК, находящихся в г. Ухань КНР.



10. Создать межведомственную комиссию под председательством заместителя Премьер-Министра Б. Сапарбаева, которой поручено подготовить план действий по недопущению распространения коронавируса в Казахстане.