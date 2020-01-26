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Стреляющий танк вылепил из снега павлодарец

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 17:20
Стреляющий танк вылепил из снега павлодарец
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Видео стреляющего танка, вылепленного павлодарцем из снега, попало в Сеть, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео со стреляющим снежным танком запечатлели очевидцы и выложили в Instagram. За несколько часов полуминутный ролик собрал почти полсотни тысяч просмотров и продолжает набирать популярность в Сети.

Как выяснилось, снежная бронемашина припарковалась на территории одного из торговых комплексов Павлодара. Ее соорудил 25-летний павлодарец Александр Халилов. Он торгует сантехникой в одном из местных бутиков. Парень рассказал, что все началось с уборки снега и образовавшейся снежной груды, а потом подключилась фантазия.



"Бесформенная снежная куча портила вид территории, поэтому и захотелось ее как-то преобразить. После праздников покупателей немного, выбрал время и стал лепить. Первое, что пришло в голову, был танк. Оставалось только придать форму, убрать все лишнее. Для правдоподобности установил дуло из трубы. Потратил больше полдня, зато после столько эмоций было. Дети с удовольствием фотографировались, играли здесь, прохожие делали селфи на фоне танка. Приятно было, что людям нравится, видеть улыбки,"- рассказал корреспонденту Tengrinews.kz Халилов.

По словам парня, оснастить снежную машину стреляющим механизмом в его планы не входило. Он даже не думал, что его снежная машина вообще сможет выстрелить.

"Скульптура простояла больше двух недель, и выстрелил танк совершенно случайно. Кто-то из прохожих или покупателей бросил петарду в дуло. Я как раз покупателей отпускал и тут слышу залп. Конечно, такого не ожидал. Но все отнеслись к происшедшему с позитивом", - отметил Халилов.


Источник: Tengrinews.kz
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