Стреляющий танк вылепил из снега павлодарец

Видео стреляющего танка, вылепленного павлодарцем из снега, попало в Сеть, передает корреспондент Tengrinews.kz.Видео со стреляющим снежным танком запечатлели очевидцы и выложили в Instagram. За несколько часов полуминутный ролик собрал почти полсотни тысяч просмотров и продолжает набирать популярность в Сети.Как выяснилось, снежная бронемашина припарковалась на территории одного из торговых комплексов Павлодара. Ее соорудил 25-летний павлодарец Александр Халилов. Он торгует сантехникой в одном из местных бутиков. Парень рассказал, что все началось с уборки снега и образовавшейся снежной груды, а потом подключилась фантазия."Бесформенная снежная куча портила вид территории, поэтому и захотелось ее как-то преобразить. После праздников покупателей немного, выбрал время и стал лепить. Первое, что пришло в голову, был танк. Оставалось только придать форму, убрать все лишнее. Для правдоподобности установил дуло из трубы. Потратил больше полдня, зато после столько эмоций было. Дети с удовольствием фотографировались, играли здесь, прохожие делали селфи на фоне танка. Приятно было, что людям нравится, видеть улыбки,"- рассказал корреспонденту Tengrinews.kz Халилов.По словам парня, оснастить снежную машину стреляющим механизмом в его планы не входило. Он даже не думал, что его снежная машина вообще сможет выстрелить."Скульптура простояла больше двух недель, и выстрелил танк совершенно случайно. Кто-то из прохожих или покупателей бросил петарду в дуло. Я как раз покупателей отпускал и тут слышу залп. Конечно, такого не ожидал. Но все отнеслись к происшедшему с позитивом", - отметил Халилов.