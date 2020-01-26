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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нельзя валить всю вину на граждан. Юрист о поручении Токаева

Просмотров:1627 Опубликовано: Вчера, 21:30
Нельзя валить всю вину на граждан. Юрист о поручении Токаева
Иллюстративное фотографий
Президент Казахстана поручил правительству обеспечить решение проблемы с автомобилями, завезенными из ЕАЭС, через временную регистрацию.

«Правительству в месячный срок, в разовом порядке, следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран ЕАЭС для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года», — приводит КазТАГ слова Касым-Жомарта Токаева.

Мы попросили казахстанского юриста Сергея Уткина разъяснить поручение президента. Решает ли это проблему автомобилей с иностранными номерами?

«Кардинально проблема, конечно, не решена. То, что президент на год приостановил действия полицейских, которые вдруг объявили «охоту на ведьм», это абсолютно справедливое решение. Но вот вторую часть поручения, то есть кардинальное решение проблемы справедливым уже не назовешь», — считает Сергей Уткин и объясняет свою точку зрения. — «Спихнуть» всё на самих водителей, сказать, вы сами виноваты, сами нарушили закон, сами теперь расхлебывайте, вывозите, разбирайте что хотите, то делайте, это несправедливо. Потому что вина по большей части здесь лежит на государственных органах. В целом на государстве, которое допустило всю эту вакханалию».

По словам юриста, изначально само МВД допустило халатность, за которую приходится расплачиваться гражданам.

«Вчера буквально вычитал в интернете, что в середине 2019 года полицейские давали комментарии и писали на официальных форумах: «Уважаемые граждане Казахстана! У кого есть машина с иностранными номерами, встаньте пожалуйста на учет, мы вам сделаем максимально простую процедуру регистрации, и всё, зарегистрируйте и спокойно ездите», или, мол, «у нас Евразийский союз, поэтому можно ездить с иностранными номерами, проблема не в этом. Но если будут нарушения, то проблема найти нарушителей, так что регистрируйтесь». Вот такой посыл был еще в августе. Люди и подумали, всё нормально, значит, можно брать, завозить. Они сами говорили, что проблем нет с ввозом, а теперь вот это. Так почему за это должны отвечать только граждане?»

По мнению Сергея Уткина, ответственность за то, что появилась проблема с автомобилями-«иностранцами» должны нести не только их владельцы.

«Пограничная служба обязательно проверяет: кто заехал, кто выехал, кто водитель, на каком автомобиле и так далее. Почему же МВД заранее не позаботилось, чтобы их заносили в базу данных, предоставляли доступ к этим данным. Это же сейчас все в электронном виде, ничего сложного. Почему они этого не сделали? Получается они несколько лет бездействовали, и в результате граждане поняли, что, оказывается, можно завозить и ездить.

На мой взгляд, президенту сейчас хотя бы через СМИ надо донести, что все это возникло из-за халатности государственных органов, в первую очередь. И решение нужно принимать не только за счет граждан. Государство должно на себя взять долю ответственности. Нужно хотя бы не в полном объеме освободить от пошлин, что-то еще придумать, чтобы это не так сильно ударило по карману людей. Перекладывать всю вину на граждан, заставлять их расплачиваться не только за свои ошибки, считаю абсолютно неверным решением. Ведь они введены в заблуждение именно государством. А владельцам этих автомобилей я бы посоветовал не расслабляться, объединяться и добиваться справедливого, адекватного решения», — заключил Сергей Уткин.


Источник: MEDIA.KZ
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Комментарии ( 2 )

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 Richie (Посетители) Сегодня, 00:05
Незнание Закона не освобождает от ответственности
 
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 kk13 (Посетители) Вчера, 23:19
Молодец!!! Так и должно БЫТЬ!!! Разные ТАМ вице лезут то своими расчетами кур,птиц деревьями считают минимум зарплаты для всех нас!!! А как пополнить свои кошельки.... армммм и кыргы... авто высосали из своих пальц!!!!
 
 

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