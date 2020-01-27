Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Китае за сутки выросло на треть. 80 человек умерли

Ещё у 5794 человек подозревают болезнь. Источником вируса назвали диких животных на рынке морепродуктов.



Государственный комитет по делам здравоохранения КНР обновил информацию о количестве заболевших пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.



За последние сутки 30 провинций (автономных районов и муниципалитетов) сообщили о 769 новых подтверждённых случаях. В общей сложности число заболевших составляет 2 744 человек, в том числе 461 человек находится в тяжёлом состоянии, 80 человек умерли (26 января сообщалось о 56 умерших). Кроме того, по данным комитета, ещё у 5 794 жителей Китая подозревают болезнь.



Коронавирус за пределами Китая. Кроме основной территории Китая, подтверждённые случаи зарегистрированы в Гонконге, Макао и Тайване. Увеличилось число выявленных случаев в мире. По последним данным, в Таиланде выявили семь человек с коронавирусной инфекцией, по три больных зарегистрировано в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и во Франции. По четыре случая – в Сингапуре и Австралии, два человека заболели во Вьетнаме и один в Непале.



Ранее сообщалось, что новый вирус может передаваться даже во время инкубационного периода, когда симптомов заражения ещё нет. В центре по контролю и профилактике заболеваний Китая считают, что пик вспышки заболевания ещё не наступил.



Источник вируса. Эксперты центра пришли к выводу, что вспышка эпидемии коронавируса нового типа в высокой степени связана с торговлей дикими животными, сообщает агентство "Синьхуа". Положительные пробы выявили на оптовом рынке морепродуктов "Хуанань" в Ухане, где часть территории отведена под торговлю дикими животными.