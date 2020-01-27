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На дне глубочайшего озера на планете лежат 11 вагонов золота - СМИ

Просмотров:7 Опубликовано: Сегодня, 07:52
На дне глубочайшего озера на планете лежат 11 вагонов золота - СМИ
© РИА Новости Всплытие аппарата "Мир-2"
На дне озера Байкал находится золото, которое является частью исчезнувшего в 1920 году золотого запаса Российской империи. Об этом рассказал краевед, археолог, гидронавт-исследователь из Бурятии Алексей Тиваненко, пишет портал "Сибирь.Реалии".

По его словам, золото забрали большевики у адмирала Александра Колчака и отправили на поезде во Владивосток. Но по дороге состав пустили под откос в районе станции Маритуй в Иркутской области. Часть вагонов ушла "в глубины Байкала".

"В 1960-е годы я был в тех местах. Старожилы станции, которые видели тот самый поезд своими глазами, мне показали место, куда упали вагоны. Я это место запомнил. Вскоре после катастрофы туда согнали мужчин - жителей станции, заставили нырять и доставать ящики. Людям пришлось подчиниться военным. То, что не смогли достать, - осталось под водой", - рассказал автор книги "Золотой клад адмирала".

"Из 17 вагонов, которые отошли от Иркутска, во Владивосток приехало всего шесть вагонов - тому есть документальные свидетельства, в том числе кадры кинохроники, которые я видел. Следовательно, остальные 11 вагонов, получается, лежат на дне Байкала", - добавил краевед.

Тиваненко утверждает, что собственными глазами видел и даже сфотографировал золотые слитки с царскими клеймами. Это произошло в 2009 году во время погружения батискафа "Мир" на дно Байкала. По его словам, поднять слитки пока нет возможности, они лежат на глубине около 1,5 километра. Алексей Тиваненко (крайний справа) у батискафа "Мир".

На дне глубочайшего озера на планете лежат 11 вагонов золота - СМИ

© sibreal.org


"Я своими глазами увидел царское золото! В одном месте, под камнем, лежит аккуратный слиток. Видно, что золото. Слитки, однако, оказались под камнями, а манипуляторы у аппарата всего полтора метра длиной. Вокруг железные фермы вагонов, пролезть не можем. Стали камни разбирать, но поняли, что бесполезно. Только камень возьмем - так аппарат сразу перевешивает, и он клюет носом. Пытались-пытались - ни в какую. Повернули аппарат, покрутили задним винтом - и песок с поверхности сдуло. Стало ясно, что там лежит слиток золота, видны клейма. Мы сфотографировали все, на снимках хорошо видно", - уверяет исследователь.

Тиваненко рассказал, что о находке сообщили в Кремль, и на дно озера спускались тогдашние председатель Совета Федерации Сергей Миронов и министр финансов Алексей Кудрин, а затем и президент Владимир Путин. При этом официально погружения связывали с исследованием чистоты глубочайшего озера в мире, отмечает краевед из Бурятии.


Источник: Tengrinews.kz
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