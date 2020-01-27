Глава "Казахмыса" сделал обращение после нападения на гендиректора ГОК

Председатель правления ТОО "Корпорация "Казахмыс" Эдуард Огай написал обращение в связи с инцидентом, произошедшим в Жезказгане, передает Tengrinews.kz.
Обращение датируется 24 января и опубликовано на сайте компании.
"Сегодня мы простились с председателем профсоюзной организации "Кәсіп Қорған" Тогузбаем Тажбеновым. С чувством глубокой печали воспринял скорбную весть о смерти Тогузбая Абсаматовича.
Как первый руководитель ТОО "Корпорация Казахмыс", я с полной ответственностью заявляю, что со стороны компании будут приложены все усилия для установления причин трагедии. В настоящее время правоохранительными органами производятся необходимые мероприятия, по окончании которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Вокруг данного трагического события в настоящее время высказываются различные мнения. Хочу отметить, что Тогузбай Тажбенов был рекомендован на данную должность мною за проявленную честность, порядочность и высокие профессиональные качества. По этой причине считаю необходимым воздержаться от преждевременных выводов и дождаться результатов расследования.
Выражаю искренние слова сочувствия и скорби родным и близким Тогузбая Абсаматовича в связи с невосполнимой утратой", - говорится в обращении.
Ранее сообщалось, что вечером 21 января Тогызбай Тажбенов напал с ножом на генерального директора ГОК Амангельды Минигулова и специалиста корпорации Тембаева С. Оба пострадавших попали в больницу. Сам же глава профсоюза покончил с собой на месте происшествия - в кабинете топ-менеджера "Казахмыса".
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