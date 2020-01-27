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Треть молодых казахстанцев не уверены в будущем

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:47
Треть молодых казахстанцев не уверены в будущем
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
Треть молодых казахстанцев заявила, что не уверена в будущем. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации стипендиатов "Болашак", член общественного совета МИОР Лаура Демесинова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"С учетом всех действующих программ по трудоустройству в концу третьего квартала 2019 года около 85 тысяч человек составили безработную молодежь, а уровень безработной молодежи составил 3,8 процента. Это только зарегистрированные безработные, то есть данная цифра не показывает полную картину", - сообщила Демесинова в коллегии с участием министра информации и общественного развития.

Она сообщила, что самое большое внимание молодежи необходимо уделять в так называемые переходные периоды, после окончания школы и после окончания вуза.

"Сегодня, согласно социсследования, около трети тех, кто является нашей надеждой и главной силы страны - молодежи - заявили, что они не уверенны в будущем и не чувствуют, что их творческая сторона и реализация будут исполнены в нынешней экономической среде, что безусловно в будущем повлияет на уровень безработицы", - рассказала Демесинова.


Источник: Tengrinews.kz
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