"Причин для паники нет". Как китайский коронавирус повлияет на курс доллара к тенге

Экономисты рассказали, как ситуация с коронавирусом может отразиться на казахстанской экономике и на курсе доллара к тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Специалисты говорят, что распространение болезни сказывается на мировых рынках и на некоторых секторах экономики, в частности туризме и авиаперевозках. Это касается и Казахстана: из-за коронавируса на несколько дней отменили все рейсы на Хайнань и в Урумчи, ограничили служебные командировки в Китай, временно приостановили работу казахстанской части МЦПС "Хоргос".



Однако эксперты говорят, что не стоит поддаваться панике. Дальнейшее развитие событий зависит от того, как быстро Китай сможет остановить распространение вируса.



"Ситуация станет критической, если эпидемия станет глобальной: будут болеть миллионы и умирать сотни тысяч пациентов. Возможно, Китай в таком случае полностью закроется, перестанет продавать и закупать продукцию у других стран. Нужно учитывать, что он покупает много нефти у Казахстана, России, Ирана, Саудовской Аравии. Если поставки прекратятся, то цены на нефть обрушатся. Мировая экономика после такого удара будет восстанавливаться десятилетиями", - говорит экономист Арман Бейсембаев.



"Однако я не думаю, что до такого дойдет. Сейчас коронавирус достаточно успешно блокируется в Ухане, может быть, в дальнейшем на время закроют Шанхай и Пекин. Но скоро болезнь пойдет на спад, так было в случаях с атипичной пневмонией, свиным и птичьим гриппом. К тому же весь мир работает над созданием вакцины, сам Китай тратит много усилий и денег на борьбу с болезнью. Конечно, определенные экономические трудности нас ждут, так как на фондовых рынках наблюдается нервозная ситуация. Аналитики сейчас подсчитывают, сколько Китай потеряет ВВП, какой ущерб может понести мировая торговля. Тенге, рубль, юань немного припадают. Но катастрофы пока нет", - резюмирует специалист.



Свое мнение высказал и его коллега, экономист Арман Байганов.



"В Ухане живет 11 миллионов человек, часть из них смогли вовремя уехать. Если учесть, что мировое население составляет примерно восемь миллиардов человек, то заблокированными оказались около одного процента всего населения Земли. Это потребители нефти. Спрос на нее упал примерно на 10 процентов за 10 дней. Для сравнения: во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году спрос снизился всего на 17 процентов за несколько месяцев", - говорит экономист Арман Байганов.



По его словам, в сутки в мире потребляется около 100 миллионов баррелей нефти.



"На фоне происходящего потребление может сократиться на один процент, а это миллион баррелей. Это вызовет падение котировок, на тенге будет оказываться давление. Но тенге у нас не полностью свободен, поэтому, возможно, его будут сдерживать, использовать золотовалютный резерв. Но потом ситуация выровняется, экономика восстановится", - считает Байганов.



По последним данным, число жертв коронавируса достигло 80 человек. На сегодняшний день зарегистрировано 2744 подтвержденных случая заболевания.