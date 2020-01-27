Казахстанским СМИ могут разрешить рекламировать отечественный алкоголь

Законопроект предусматривает снятие запрета на рекламу в СМИ слабоалкогольной продукции, которая произведена в Казахстане



НУР-СУЛТАН, 27 янв — Sputnik. Министерством информации и общественного развития разработан законопроект, позволяющий казахстанским масс-медиа публиковать рекламу слабоалкогольной продукции местного производства, сообщил глава ведомства Даурен Абаев.



Проект закона направлен на совершенствование законодательства в области СМИ, а также доступа к информации.



"Он предусматривает широкий спектр мер. Среди них отдельно можно выделить внедрение НДС по нулевой ставке для печатных изданий. И снятие запрета на рекламу товарного знака и названия слабоалкогольной продукции, произведенного на территории Республики Казахстан", - сказал министр, выступая на коллегии ведомства.



В Казахстане запрет на рекламу алкоголя в СМИ действует с 2004 года, под него попадает и числе слабоалкогольная продукция – в том числе пиво и вино, рекламу которых хотят разрешить в новом законопроекте.