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Казахстанским СМИ могут разрешить рекламировать отечественный алкоголь

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:42
Казахстанским СМИ могут разрешить рекламировать отечественный алкоголь
© Sputnik
Законопроект предусматривает снятие запрета на рекламу в СМИ слабоалкогольной продукции, которая произведена в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 27 янв — Sputnik. Министерством информации и общественного развития разработан законопроект, позволяющий казахстанским масс-медиа публиковать рекламу слабоалкогольной продукции местного производства, сообщил глава ведомства Даурен Абаев.

Проект закона направлен на совершенствование законодательства в области СМИ, а также доступа к информации.

"Он предусматривает широкий спектр мер. Среди них отдельно можно выделить внедрение НДС по нулевой ставке для печатных изданий. И снятие запрета на рекламу товарного знака и названия слабоалкогольной продукции, произведенного на территории Республики Казахстан", - сказал министр, выступая на коллегии ведомства.

В Казахстане запрет на рекламу алкоголя в СМИ действует с 2004 года, под него попадает и числе слабоалкогольная продукция – в том числе пиво и вино, рекламу которых хотят разрешить в новом законопроекте.


Источник: sputniknews.kz
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