Назван новый способ заразиться смертельно опасным вирусом из Китая

Новое сообщение от специалистов из Китая: оказалось, что новый тип пневмонии, вызываемый коронавирусом 2019-nCoV, можно подхватить через слизистую оболочку глаз, сообщает NUR.KZ.



Новые сведения о способах передачи вируса от человека к человеку появились благодаря рассказу одного из китайских врачей по имени Ван Гуанфа.



Доктор рассказал СМИ, что соблюдал все меры предосторожности при работе с зараженными, кроме одной - он не стал надевать защитные очки и оставил глаза открытыми, пишет Daily Mail.



Ван Гуанфа подозревает, что его собственное заражение произошло из-за контакта возбудителя новой болезни со слизистой оболочкой его незащищенных глаз.



Ведущие вирусологи как на территории Китая, так и за его пределами, подтверждают, что слова заразившегося коллеги с высокой долей вероятности могут оказаться правдивыми, поскольку через контакт со слизистыми оболочками можно заразиться даже самым обычным гриппом.



В связи с открывающимися фактами, эксперты рекомендуют людям соблюдать повышенную осторожность и дезинфицировать руки перед тем, как трогать лицо, а врачам не пренебрегать средствами индивидуальной защиты во время работы с инфицированными пациентами во избежание дальнейшего распространения 2019-nCoV.



Ранее сообщалось, что количество летальных случаев в результате заражения новым вирусом-убийцей выросло до 80 человек.



На территории Казахстана работает специальная "горячая линия" для получения рекомендаций и актуальной информации о новой форме пневмонии из Китая.



Президент РК Касым-Жомарт Токаев лично дал поручение правительству не допустить проникновения опасной болезни на территорию страны.