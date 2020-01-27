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Назван новый способ заразиться смертельно опасным вирусом из Китая

Просмотров:21 Опубликовано: Сегодня, 14:31
Назван новый способ заразиться смертельно опасным вирусом из Китая
Фото из открытых источников
Новое сообщение от специалистов из Китая: оказалось, что новый тип пневмонии, вызываемый коронавирусом 2019-nCoV, можно подхватить через слизистую оболочку глаз, сообщает NUR.KZ.

Новые сведения о способах передачи вируса от человека к человеку появились благодаря рассказу одного из китайских врачей по имени Ван Гуанфа.

Доктор рассказал СМИ, что соблюдал все меры предосторожности при работе с зараженными, кроме одной - он не стал надевать защитные очки и оставил глаза открытыми, пишет Daily Mail.

Ван Гуанфа подозревает, что его собственное заражение произошло из-за контакта возбудителя новой болезни со слизистой оболочкой его незащищенных глаз.

Ведущие вирусологи как на территории Китая, так и за его пределами, подтверждают, что слова заразившегося коллеги с высокой долей вероятности могут оказаться правдивыми, поскольку через контакт со слизистыми оболочками можно заразиться даже самым обычным гриппом.

В связи с открывающимися фактами, эксперты рекомендуют людям соблюдать повышенную осторожность и дезинфицировать руки перед тем, как трогать лицо, а врачам не пренебрегать средствами индивидуальной защиты во время работы с инфицированными пациентами во избежание дальнейшего распространения 2019-nCoV.

Ранее сообщалось, что количество летальных случаев в результате заражения новым вирусом-убийцей выросло до 80 человек.

На территории Казахстана работает специальная "горячая линия" для получения рекомендаций и актуальной информации о новой форме пневмонии из Китая.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев лично дал поручение правительству не допустить проникновения опасной болезни на территорию страны.


Источник: Nur.kz
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