Пассажирский самолет упал в Афганистане

Пассажирский самолет разбился в центральной части Афганистана. Об этом сообщает TOLO News на своей странице в Twitter.



Инцидент произошел в сельской местности Дех Як в провинции Газни. Указывается, что территория находится под контролем движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое). Местные власти уже запросили помощи правительства, на место направят специальные подразделения.



BNO News отмечает, что самолет принадлежит компании Ariana Afghan Airlines. По предварительным данным, на борту было 83 человека. О жертвах пока не сообщается. Другие детали произошедшего также неизвестны.



8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Иранские власти 11 января сообщили, что лайнер был сбил ракетой по ошибке. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.



«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.