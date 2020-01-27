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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Специальные номера получат временно зарегистрированные авто из ЕАЭС

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 16:05
Специальные номера получат временно зарегистрированные авто из ЕАЭС
Фото ©Турар Казангапов
Временно зарегистрированные в Казахстане автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, получат специальные желтые госномера с цифрой 18. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Для временной регистрации необходимо предоставить следующие документы: удостоверение личности, прежние государственные или транзитные номерные знаки, свидетельство о регистрации, документы, подтверждающие право собственности, а также квитанцию об оплате за первичной регистрации, пошлины за изготовление госномера и пошлины за изготовление техпаспорта. Условия вполне простые, у граждан появилась возможность легализовать данные автомобили, а также уплатить утилизационный сбор и таможенные пошлины с отсрочкой в течение года", - сообщил Кожаев на брифинге СЦК.

Специальные номера получат временно зарегистрированные авто из ЕАЭС


"На эти автомобили будут присваиваться госномера специальной серии и вида, а в техпаспорт будет вноситься соответствующая отметка об условиях регистрации данного транспорта. МВД выпущен образец номера на желтом фоне. Цифра 18. И кроме того, в техпаспорте будет указана дата действия до 1 марта 2021 года", - сообщил он.

"Если гражданину предоставлена такая возможность, и он не оплатит до 1 марта 2021 года, ну, извините, у него истекут 1 марта документы. У него госномера будут нелегитимны. Конечно, полиция примет меры к ограничению", - добавил он.

Напомним, 24 января Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в месячный срок в разовом порядке обеспечить временную регистрацию авто, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из ЕАЭС для личного пользования. Регистрация будет действовать до 1 марта 2021 года.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Ян
  • saktau
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:19
нормально все.
год вполне разумный срок дл якаких то действий. пусть спасибо скажут, что год дали.
 
 

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