Специальные номера получат временно зарегистрированные авто из ЕАЭС

Временно зарегистрированные в Казахстане автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, получат специальные желтые госномера с цифрой 18. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент Tengrinews.kz."Для временной регистрации необходимо предоставить следующие документы: удостоверение личности, прежние государственные или транзитные номерные знаки, свидетельство о регистрации, документы, подтверждающие право собственности, а также квитанцию об оплате за первичной регистрации, пошлины за изготовление госномера и пошлины за изготовление техпаспорта. Условия вполне простые, у граждан появилась возможность легализовать данные автомобили, а также уплатить утилизационный сбор и таможенные пошлины с отсрочкой в течение года", - сообщил Кожаев на брифинге СЦК."На эти автомобили будут присваиваться госномера специальной серии и вида, а в техпаспорт будет вноситься соответствующая отметка об условиях регистрации данного транспорта. МВД выпущен образец номера на желтом фоне. Цифра 18. И кроме того, в техпаспорте будет указана дата действия до 1 марта 2021 года", - сообщил он."Если гражданину предоставлена такая возможность, и он не оплатит до 1 марта 2021 года, ну, извините, у него истекут 1 марта документы. У него госномера будут нелегитимны. Конечно, полиция примет меры к ограничению", - добавил он.Напомним, 24 января Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в месячный срок в разовом порядке обеспечить временную регистрацию авто, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из ЕАЭС для личного пользования. Регистрация будет действовать до 1 марта 2021 года.