Замглавы МВД ответил недовольным обязательной регистрацией авто

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев ответил недовольным обязательной регистрацией автомобилей, ввезенных в Казахстан из стран ЕАЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Наши специалисты выехали в Армению. Сейчас мы можем четко сказать, что из Армении ввезено порядка 22 тысяч авто. Наши специалисты продолжают работать. Сразу оговорюсь, когда люди выражают свое недовольство и говорят, что они не понимали, что делают и находились в неведении, приходится констатировать, что это не так", - заявил Кожаев.
"По налогам: объектом обложения он (владелец такого автомобиля. - Прим.) будет являться с момента госрегистрации. Как только он получает казахстанский госномер, становится на регистрационный учет, с того момента у него возникают обязательства по налогу на транспорт. По таможенным платежам: в случае если субъект решит поставить авто на учет у нас, естественно, у него возникают обязательства по таможенной очистке товара, по которой был уплачен сбор по льготному режиму. Там (в Армении или Кыргызстане. - Прим.) он всего 10 процентов уплачивал, здесь 90 процентов ему надо уплатить", - пояснил Кожаев.
Кожаев уточнил, что оперативная идентификация автомашин и их владельцев не позволит им безнаказанно нарушать ПДД, что повысит безопасность на дорогах для всех граждан. При этом зарегистрированный транспорт будет проходить в Казахстане ежегодный технический осмотр, что позволит органам внутренних дел осуществлять контроль за эксплуатацией на дорогах только транспорта, соответствующего требованиям безопасности.
Напомним, 24 января Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в месячный срок в разовом порядке обеспечить временную регистрацию авто, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из ЕАЭС для личного пользования. Регистрация будет действовать до 1 марта 2021 года.
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