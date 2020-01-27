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Замглавы МВД ответил недовольным обязательной регистрацией авто

Просмотров:2010 Опубликовано: Сегодня, 17:33
Замглавы МВД ответил недовольным обязательной регистрацией авто
Фото ©Турар Казангапов
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев ответил недовольным обязательной регистрацией автомобилей, ввезенных в Казахстан из стран ЕАЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Наши специалисты выехали в Армению. Сейчас мы можем четко сказать, что из Армении ввезено порядка 22 тысяч авто. Наши специалисты продолжают работать. Сразу оговорюсь, когда люди выражают свое недовольство и говорят, что они не понимали, что делают и находились в неведении, приходится констатировать, что это не так", - заявил Кожаев.

"По налогам: объектом обложения он (владелец такого автомобиля. - Прим.) будет являться с момента госрегистрации. Как только он получает казахстанский госномер, становится на регистрационный учет, с того момента у него возникают обязательства по налогу на транспорт. По таможенным платежам: в случае если субъект решит поставить авто на учет у нас, естественно, у него возникают обязательства по таможенной очистке товара, по которой был уплачен сбор по льготному режиму. Там (в Армении или Кыргызстане. - Прим.) он всего 10 процентов уплачивал, здесь 90 процентов ему надо уплатить", - пояснил Кожаев.

Кожаев уточнил, что оперативная идентификация автомашин и их владельцев не позволит им безнаказанно нарушать ПДД, что повысит безопасность на дорогах для всех граждан. При этом зарегистрированный транспорт будет проходить в Казахстане ежегодный технический осмотр, что позволит органам внутренних дел осуществлять контроль за эксплуатацией на дорогах только транспорта, соответствующего требованиям безопасности.

Напомним, 24 января Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в месячный срок в разовом порядке обеспечить временную регистрацию авто, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из ЕАЭС для личного пользования. Регистрация будет действовать до 1 марта 2021 года.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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уакер (Посетители) Сегодня, 20:32
Утилизационный сбор не идёт в казну страны.а уходит мимо казны на сторону.Куда???
 
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kk13 (Посетители) Сегодня, 20:06
Международные договора ВЫШЕ государственных законов!!!! Это во всем мире!!! А наш МВД правила высосали из своих пальцев!!! Россия тоже в ЕАЗС???? Почему там такого "армянского авто" нету,ааа???? Потому что в Казахстане ЗАКОН КАК ДЫШЛО КУДА ПОВЕРНЕТ БАТЮШКА ТУДА И ВЫШЛО!!!!
 
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  • kaireke
 HiWatch (Посетители) Сегодня, 19:00
В ОАЭ расстаможка всего 5% и с 2018г НДС тоже всего 5%, но есть сферы, которые освобождены от этого налога или в которых применяют нулевую ставку налога (здравоохранение и образование, а также некоторые виды пищевой промышленности, экспорт, строительство, освобождены от налогообложения). Учитывая тот факт, что налоговая ставка свыше 10% может сократить потребительские расходы; местная ставка НДС представляется довольно незначительной с точки зрения покупательной способности людей, кроме того, основные продукты питания остаются без налоговыми.
Может поэтому у них граждане богатые? Независимость Эмираты получили 2 декабря 1971г и через 20 лет у них появилась богатая страна и это без образования и тяжёлой промышленности как у нас.....
 
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Земляк (Посетители) Сегодня, 18:52
Это не правильно Не должно быть растаможки только Утиль.сбор! Авто прошло растаможку В Армении по льготам значит уже растаможено. А какие были условия каждая страна устанавливает сама тем более это было согласованно странами ЕАЗС. На территории ЕАЭС растаможка не производиться на одно авто для личного пользования! Закон Таможенного союза.Другое дело если оно не проходит по тех.регламенту- год.экологический класс(4-5) и т.д. Тогда не возможно поставить даже на временный учет! Если авто соответствует всем требованиям они обязаны поставить на постоянный учет. Опять замарочки Сами путаются и людей запутывают. Просто надо пополнить гос.казну за счет народа опять.
 
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  • shurik_kz11
 уакер (Посетители) Сегодня, 18:38
Пошлина при ввозе в Армению в июле 2019 года составляет от 30% до 42% от реальной стоимости автотранспорта согласно договору купли - продажи в Грузии. И про 10% --это брехня.Там только нет Утилизации( которую придумали наши и российские умники-бабки из воздуха, Остап Бендер не пляшет)
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 18:10
Может хватит издеваться над народом,а сделать нормальную растаможку,а то дерут в три шкуры ,ради отвёрточной сборки авто в КЗ. Может здесь ОПГ процветает?
 
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 kaireke (Посетители) Сегодня, 17:48
Может не 90%, а разницу в таможенной пошлины в Армении и в Казахстане?
 
 

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