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Ученые опубликовали прогноз эпидемии нового коронавируса

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 20:00
Ученые опубликовали прогноз эпидемии нового коронавируса
© REUTERS / Aly Song
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американские и британские ученые опубликовали свои экспертные оценки опасности распространения нового коронавируса 2019-nCoV из Китая. С результатами можно ознакомиться на портале препринтов medRxiv.org.
Исследователи из Центра медицинской информатики, вычислительной техники и статистики Ланкастерского университета, Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания) и Института биологии и новых патогенов Университета штата Флорида (США) опубликовали свои оценки эпидемиологических параметров нового коронавируса 2019-nCoV.
По оценкам ученых, базовая репродуктивная частота инфекции — среднее число вторичных инфицирований — составляет от 3,6 до 4,0. Всемирная организация здравоохранения этот показатель оценила на уровне 1,4-2,5.
Для сравнения: для гриппа базовая репродуктивная частота составляет от двух до трех, для атипичной пневмонии 2000-х годов — около трех. В любом случае при таком высоком уровне смертности, который зафиксирован для нового коронавируса, это звучит очень тревожно.

Представленная авторами модель предсказывает, что к 21 января только в Ухани должен быть инфицирован 11 341 человек. А это значит, что уровень выявления заболевания сейчас составляет лишь 5,1 процента от числа заболевших. Если противоэпидемические меры останутся такими же, как сейчас, в течение 14 дней — до 4 февраля 2020 года — число инфицированных в Ухани может превысить 190 тысяч человек, крупные вспышки инфекции произойдут в Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Чунцине и Чэнду. В зоне риска находятся такие страны, как Таиланд, Япония, Тайвань, Гонконг и Южная Корея.

Ученые считают, что до 75 процентов случаев передачи инфекции могут быть предотвращены с помощью мер контроля. Однако они скептически относятся к идее изолировать Ухань. По их оценке, введение карантина в Ухани, уменьшит число заболевших в других регионах Китая всего на 24,9 процента.
Авторы сразу оговаривают тот факт, что их выводы являются предварительными и, скорее всего, завышенными, так как "базируются на допущениях, лежащих в основе модели".
Позднее Джонатан Рид (Jonathan Read), первый автор статьи, у себя в твиттере написал, что реальные значения базовой репродуктивной частоты нового коронавируса, вероятно, лежат в пределах 2,4-2,6, что совпадает с верхней границей по оценке ВОЗ.
Уточненные данные появятся по мере поступления информации о реальном распространении эпидемии.


Источник: РИА НОВОСТИ
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