«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 30 Января
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.86 KZT
  • €1 = 416.78 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сообщать о приезде родных из-за рубежа обязали казахстанцев

Просмотров:744 Опубликовано: 28-01-2020, 08:48
Сообщать о приезде родных из-за рубежа обязали казахстанцев
Фото из открытых источников
С января 2020 года в Казахстане отменили временную регистрацию иностранцев. Однако правоохранители не перестанут их контролировать: теперь сообщать о гостях из-за рубежа обязана принимающая сторона, в том числе физические лица.

Какие еще изменения произошли в миграционном законодательстве и как они отразятся на казахстанцах, рассказал корреспонденту Tengrinews.kz заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД Сабыржан Сейтжанов.

"Слежку устраивать не будем"

Новые правила вступили в силу 11 января. С этого дня иностранцам, приезжающим в Казахстан без визы, не нужно ехать в специализированные центры и стоять в очередях, чтобы пройти регистрацию.

"Но теперь об иностранных гражданах должна сообщать принимающая сторона. Вы должны это делать, даже если к вам в гости приехала бабушка из-за границы. Сделать это можно в течение трех дней несколькими способами: либо написать заявление в свободной форме в миграционную службу по месту жительства, либо воспользоваться порталами визово-миграционного центра и электронного правительства"

"Услуги эти бесплатные. На оформление уходит не больше 10-15 минут", - заверяет Сабыржан Сейтжанов.

Сообщать о приезде родных из-за рубежа обязали казахстанцев

Скриншот с сайта vmp.gov.kz


За неуведомление о прибытии иностранца принимающей стороне грозит административная ответственность. И если физические лица могут отделаться предупреждением, то юридических будут штрафовать. Так, представителям малого бизнеса и некоммерческих организаций придется заплатить 10 МРП (26 510 тенге), субъектам среднего предпринимательства - 15 МРП (39 765 тенге), крупного предпринимательства - 20 МРП (53 020 тенге).

"Раньше если организация нарушала закон в этой части, то ее на год лишали права приглашать иностранцев в страну. Сейчас этот запрет распространяется на тех, кто нарушил закон как минимум два раза за год. Это относится к турфирмам, гостиницам, работодателям, объектам здравоохранения, вузам и так далее", - подчеркивает Сабыржан Сейтжанов.

В то же время не совсем понятно, как будут контролировать иностранцев, приезжающих в Казахстан в гости к частным лицам или, скажем, собирающихся жить в палатке в горах.

"Мы не тоталитарное государство, поэтому, конечно, слежку за всеми приезжающими устраивать не будем. Сообщить о госте из-за рубежа - обязанность каждого сознательного гражданина. К тому же соседи могут, к примеру, обратиться и рассказать, что к вам приехали. Тогда вам грозит наказание. Что же касается палаток, то этот вопрос мы изучаем. У нас есть два месяца на то, чтобы внести изменения в постановление правительства. Возможно, мы примем новый нормативно-правовой акт, в котором этот нюанс будет учтен", - отвечает на вопрос корреспондента представитель МВД.

Штраф за задержку в стране

В прошлом у иностранцев часто возникали проблемы с представителями пограничных служб, которые снимали их с рейса за нарушение миграционного законодательства. Ранее мы рассказывали о бразильцах, которых по этой причине не пустили в самолет в Нур-Султане. Им пришлось ждать административного суда, который выписал им крупный штраф. Кроме того, туристы жили в столице несколько дней за свой счет и потеряли оплаченные ранее билеты и брони в гостиницах России. Они планировали продолжить путешествие, но после произошедшего вынуждены были вернуться домой. Позже выяснилось, что закон они не нарушали: им не нужна была временная регистрация.

"Теперь таких проблем не будет, - уверяет Сабыржан Сейтжанов. - Мы наделили сотрудников погранслужбы полномочиями административных судов. Они будут на месте штрафовать тех, кто задержался в стране больше положенного срока. За задержку меньше чем на трое суток предусмотрено предупреждение. До пяти суток - штраф 10 МРП (26 510 тенге). До 10 суток - 15 МРП (39 765 тенге). От 10 суток - 25 МРП (66 275 тенге) либо выдворение из страны. Оплата производится на месте в тенге".

Отмена миграционных карточек

Еще одной хорошей новостью стала отмена миграционных карточек, которые раньше заполнялись во время пограничного контроля.

Напомним, свое мнение о них высказал владелец одного из алматинских хостелов Шакир Исламбакиев. По его словам, на этих карточках было указано, что все приезжающие должны пройти регистрацию в течение пяти дней. Но были страны, представителям которых эта процедура не была нужна. В аэропортах иностранцам этого не объясняли, и они тратили много времени на поездки в миграционные центры.

Внедрение РВП

Однако теперь иностранные граждане могут находиться в нашей стране лишь 30 дней с момента пересечения границы и суммарно не больше трех месяцев из шести в году. Чтобы остаться в Казахстане на более долгий срок, нужно оформить вид на жительство (РВП). В нем указывают срок и причины задержки иностранца в стране.

По словам правоохранителей, эта мера позволит снизить поток незаконных трудовых мигрантов: теперь всем желающим трудиться на территории нашей страны РВП можно будет оформиться лишь на срок трудового либо гражданско-правового договора. Понятно, что при этом у иностранца должна быть принимающая сторона - без нее разрешение на временное пребывание оформить невозможно.

Напомним, об обязательной регистрации высказывался Шакир Исламбакиев. Он несколько раз рассказывал о том, через что ради нее проходят иностранцы.

"Регистрация давно должна была остаться в прошлом, тем более мы столько говорим о цифровизации, упрощении режима, развитии туризма, - выражает он свое мнение. - Хорошо, что теперь наши гости могут спокойно смотреть города, а не тратить время на поездки в ЦОН. Надеюсь, что постепенно мы придем и к отмене понятий "принимающая сторона" и "уведомления". Эти бюрократические явления давно себя изжили в современном мире".

Он считает, что процедура уведомлений о гостях из-за границы до конца не продумана.

"Допустим, юридические лица будут уведомлять, в гостиницах и хостелах эта система отлажена давно, портал работает без перебоев. Но я не думаю, что кто-то сможет полностью контролировать физических лиц. Едва ли соседи начнут докладывать о том, что через стенку у них живет иностранец".

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил уполномоченным органам отменить обязательную регистрацию иностранцев. Это произошло после того, как блогер из Армении Арам Варданян рассказал о своих приключениях, связанных с этой процедурой. Мужчине пришлось ехать из центра Алматы в один из отдаленных районов.

"Туда я добирался почти два часа: сначала на автобусе доехал до метро, потом до станции "Москва". Там снова сел в автобус, который высадил меня на остановке в степи. Вокруг ничего не было, только пустая дорога и частные дома вдалеке. Конечно, можно было поехать на такси, но это минимум три тысячи тенге в одну сторону. Потом я шел пешком между какими-то домами почти два километра. Еле нашел нужное мне здание", - рассказал Арам.

Турист был шокирован и тем, что увидел в здании центра: огромные очереди, сидящие на полу женщины с детьми, толпы трудовых мигрантов, грубые сотрудники, у которых не оказалось даже ручки. В итоге он заявил, что не станет советовать друзьям ехать в Казахстан.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 manwyk (Посетители) 28 января 2020 14:16
И здесь как с автомобилями...Для чего нужна граница?Запустил - отметил,все данные занёс в базу.Выпустил - отметил,сверил даты.Не выехал вовремя - объявил в розыск.Всплыл где то на границе с нарушениями сроков - штрафы, депортация и т.д.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • leo529
  • arelav_74
  • бася
 Pinochet (Посетители) 28 января 2020 09:51
Что же касается палаток, то этот вопрос мы изучаем. У нас есть два месяца на то, чтобы внести изменения в постановление правительства. Возможно, мы примем новый нормативно-правовой акт, в котором этот нюанс будет учтен", - отвечает на вопрос корреспондента представитель МВД.

еле дочитал статью до этого места... дальше читать смысла нет. все как всегда через bye
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arelav_74
  • бася
 Ohotnik (Посетители) 28 января 2020 09:29
А как же единое экономическое пространство, таможенный союз, свободное пересечение финансов и трудовых ресурсов? Сейчас, если нетрудоспособные внуки приедут на каникулы к бабушке их придется через месяц отправлять назад!
Все для народа, все для людей!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика