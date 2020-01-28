Сообщать о приезде родных из-за рубежа обязали казахстанцев

Скриншот с сайта vmp.gov.kz

С января 2020 года в Казахстане отменили временную регистрацию иностранцев. Однако правоохранители не перестанут их контролировать: теперь сообщать о гостях из-за рубежа обязана принимающая сторона, в том числе физические лица.Какие еще изменения произошли в миграционном законодательстве и как они отразятся на казахстанцах, рассказал корреспонденту Tengrinews.kz заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД Сабыржан Сейтжанов.Новые правила вступили в силу 11 января. С этого дня иностранцам, приезжающим в Казахстан без визы, не нужно ехать в специализированные центры и стоять в очередях, чтобы пройти регистрацию."Но теперь об иностранных гражданах должна сообщать принимающая сторона. Вы должны это делать, даже если к вам в гости приехала бабушка из-за границы. Сделать это можно в течение трех дней несколькими способами: либо написать заявление в свободной форме в миграционную службу по месту жительства, либо воспользоваться порталами визово-миграционного центра и электронного правительства""Услуги эти бесплатные. На оформление уходит не больше 10-15 минут", - заверяет Сабыржан Сейтжанов.За неуведомление о прибытии иностранца принимающей стороне грозит административная ответственность. И если физические лица могут отделаться предупреждением, то юридических будут штрафовать. Так, представителям малого бизнеса и некоммерческих организаций придется заплатить 10 МРП (26 510 тенге), субъектам среднего предпринимательства - 15 МРП (39 765 тенге), крупного предпринимательства - 20 МРП (53 020 тенге)."Раньше если организация нарушала закон в этой части, то ее на год лишали права приглашать иностранцев в страну. Сейчас этот запрет распространяется на тех, кто нарушил закон как минимум два раза за год. Это относится к турфирмам, гостиницам, работодателям, объектам здравоохранения, вузам и так далее", - подчеркивает Сабыржан Сейтжанов.В то же время не совсем понятно, как будут контролировать иностранцев, приезжающих в Казахстан в гости к частным лицам или, скажем, собирающихся жить в палатке в горах."Мы не тоталитарное государство, поэтому, конечно, слежку за всеми приезжающими устраивать не будем. Сообщить о госте из-за рубежа - обязанность каждого сознательного гражданина. К тому же соседи могут, к примеру, обратиться и рассказать, что к вам приехали. Тогда вам грозит наказание. Что же касается палаток, то этот вопрос мы изучаем. У нас есть два месяца на то, чтобы внести изменения в постановление правительства. Возможно, мы примем новый нормативно-правовой акт, в котором этот нюанс будет учтен", - отвечает на вопрос корреспондента представитель МВД.В прошлом у иностранцев часто возникали проблемы с представителями пограничных служб, которые снимали их с рейса за нарушение миграционного законодательства. Ранее мы рассказывали о бразильцах, которых по этой причине не пустили в самолет в Нур-Султане. Им пришлось ждать административного суда, который выписал им крупный штраф. Кроме того, туристы жили в столице несколько дней за свой счет и потеряли оплаченные ранее билеты и брони в гостиницах России. Они планировали продолжить путешествие, но после произошедшего вынуждены были вернуться домой. Позже выяснилось, что закон они не нарушали: им не нужна была временная регистрация."Теперь таких проблем не будет, - уверяет Сабыржан Сейтжанов. - Мы наделили сотрудников погранслужбы полномочиями административных судов. Они будут на месте штрафовать тех, кто задержался в стране больше положенного срока. За задержку меньше чем на трое суток предусмотрено предупреждение. До пяти суток - штраф 10 МРП (26 510 тенге). До 10 суток - 15 МРП (39 765 тенге). От 10 суток - 25 МРП (66 275 тенге) либо выдворение из страны. Оплата производится на месте в тенге".Еще одной хорошей новостью стала отмена миграционных карточек, которые раньше заполнялись во время пограничного контроля.Напомним, свое мнение о них высказал владелец одного из алматинских хостелов Шакир Исламбакиев. По его словам, на этих карточках было указано, что все приезжающие должны пройти регистрацию в течение пяти дней. Но были страны, представителям которых эта процедура не была нужна. В аэропортах иностранцам этого не объясняли, и они тратили много времени на поездки в миграционные центры.Однако теперь иностранные граждане могут находиться в нашей стране лишь 30 дней с момента пересечения границы и суммарно не больше трех месяцев из шести в году. Чтобы остаться в Казахстане на более долгий срок, нужно оформить вид на жительство (РВП). В нем указывают срок и причины задержки иностранца в стране.По словам правоохранителей, эта мера позволит снизить поток незаконных трудовых мигрантов: теперь всем желающим трудиться на территории нашей страны РВП можно будет оформиться лишь на срок трудового либо гражданско-правового договора. Понятно, что при этом у иностранца должна быть принимающая сторона - без нее разрешение на временное пребывание оформить невозможно.Напомним, об обязательной регистрации высказывался Шакир Исламбакиев. Он несколько раз рассказывал о том, через что ради нее проходят иностранцы."Регистрация давно должна была остаться в прошлом, тем более мы столько говорим о цифровизации, упрощении режима, развитии туризма, - выражает он свое мнение. - Хорошо, что теперь наши гости могут спокойно смотреть города, а не тратить время на поездки в ЦОН. Надеюсь, что постепенно мы придем и к отмене понятий "принимающая сторона" и "уведомления". Эти бюрократические явления давно себя изжили в современном мире".Он считает, что процедура уведомлений о гостях из-за границы до конца не продумана."Допустим, юридические лица будут уведомлять, в гостиницах и хостелах эта система отлажена давно, портал работает без перебоев. Но я не думаю, что кто-то сможет полностью контролировать физических лиц. Едва ли соседи начнут докладывать о том, что через стенку у них живет иностранец".Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил уполномоченным органам отменить обязательную регистрацию иностранцев. Это произошло после того, как блогер из Армении Арам Варданян рассказал о своих приключениях, связанных с этой процедурой. Мужчине пришлось ехать из центра Алматы в один из отдаленных районов."Туда я добирался почти два часа: сначала на автобусе доехал до метро, потом до станции "Москва". Там снова сел в автобус, который высадил меня на остановке в степи. Вокруг ничего не было, только пустая дорога и частные дома вдалеке. Конечно, можно было поехать на такси, но это минимум три тысячи тенге в одну сторону. Потом я шел пешком между какими-то домами почти два километра. Еле нашел нужное мне здание", - рассказал Арам.Турист был шокирован и тем, что увидел в здании центра: огромные очереди, сидящие на полу женщины с детьми, толпы трудовых мигрантов, грубые сотрудники, у которых не оказалось даже ручки. В итоге он заявил, что не станет советовать друзьям ехать в Казахстан.