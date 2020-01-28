200-тенговые монеты вышли в обращение в Казахстане

200-тенговые монеты появятся в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.



Сообщается, что биколорные циркуляционные монеты номинальной стоимостью 200 тенге образца 2020 года выпустили в обращение 28 января. Национальный банк презентует их впервые.



"Дизайн монет выполнен в соответствии с концепцией дизайна банкнот и монет каказахстанского тенге, утвержденной Указом Президента №804 от 12 декабря 2018 года. В стилистике дизайна биколорных циркуляционных монет прослеживается симбиоз художественных элементов восточной и западной культур", - говорится в сообщении Нацбанка.



Внешнее кольцо монет выполнено из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка), а внутренний диск - из никелевой латуни. Ребро монеты имеет 16 углублений с чередующимися гладкими и рифлеными секторами.



На центральной части оборотной стороны (реверса) изображен герб Казахстана, по окружности – надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY. В нижней части монеты – надпись "2020", обозначающая год чеканки.



На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части расположена надпись "200", обозначающая номинал. Она выполнена на фоне гравировки горизонтальными штриховыми линиями, которые повторяют очертания цифры номинала.



В верхней и в нижней части монеты изображен орнамент, выполненный в виде вертикальных штриховок. В нижней части монеты надпись ТEŃGE, обозначающая текстовое наименование национальной валюты. Она выполнена на фоне радиальных штриховых линий. В левой части монеты аббревиатура QUB, обозначающая банк-эмитент QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI. В правой части монеты – товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора.



Технические характеристики:



Содержание металла: нейзильбер/нибрасс



Масса: 7,5 грамм



Диаметр: внешнее кольцо – 26 мм, внутренний диск – 18,3 мм



Толщина: 1,90 миллиметра



Гурт: 16 углублений.



Стоит отметить, что банкноты номиналом 200 (двести) тенге остаются законным платежным средством и будут изыматься из оборота по мере естественного износа.