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Национальную платежную систему создадут до осени - Досаев

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 09:18
Национальную платежную систему создадут до осени - Досаев
Фото из открытых источников
Программу национальной платежной системы создадут до осени 2020 года, заявил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Вопросы борьбы с теневой экономикой и повышение доли безналичных расчетов являются одной из основных приоритетных задач Нацбанка. Для достижения поставленных целей Национальный банк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и правительством до 1 октября 2020 года разработает программу развития национальной платежной системы. Национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон", - сказал Ерболат Досаев на заседании правительства.

О создании национальной платежной системы начали говорить еще в 2016 году. В ноябре 2019 года в Минфине сообщили, что планируют проверять денежные переводы казахстанцев, чтобы выявить предпринимателей, уклоняющихся от налогов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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leo529 (Посетители) Сегодня, 10:13
Цитата: Orion
Анекдот был еще при горбачеве, а применим даже сегодня.

Увы, он будет актуален всегда...
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:44
В ноябре 2019 года в Минфине сообщили, что планируют проверять денежные переводы казахстанцев, чтобы выявить предпринимателей, уклоняющихся от налогов.

за все время вы наплодили столько коммерсов-мухоморов, которые никогда вам не платили и не собираются платить ни-че-го!
сейчас вы им сделали льготный период, когда они опять же вам не заплятят ни-че-го! и проверить вы их не можете по закону. по вашему же тупорылому. идете на поводу у барыг. потом хотите что то контролировать или получать качественные услуги или товары.
и никто из вас, НИКТО (!), ни разу не поддержали тех, кто изначально старается делать все согласно букве закона, платит все налоги и отчисления. вы можете их только прессовать придираясь к запятым в документах.
как итог вот вам все эти митинги, забастовки, отъезд граждан в другие страны, позорная статистика, уровень коррупции и т.д.
 
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  • Gen Oxy
  • leo529
  • arelav_74
  • Pinochet
 Orion (Посетители) Сегодня, 09:39
О создании национальной платежной системы начали говорить еще в 2016 году.

Это когда ельбасы говорил о том, что в 2020 году у нас всё будет хорошо. Вот только он не уточнил у кого именно будет хорошо.
Анекдот был еще при горбачеве, а применим даже сегодня.
 
 

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