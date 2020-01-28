Национальную платежную систему создадут до осени - Досаев

Программу национальной платежной системы создадут до осени 2020 года, заявил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Вопросы борьбы с теневой экономикой и повышение доли безналичных расчетов являются одной из основных приоритетных задач Нацбанка. Для достижения поставленных целей Национальный банк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и правительством до 1 октября 2020 года разработает программу развития национальной платежной системы. Национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон", - сказал Ерболат Досаев на заседании правительства.



О создании национальной платежной системы начали говорить еще в 2016 году. В ноябре 2019 года в Минфине сообщили, что планируют проверять денежные переводы казахстанцев, чтобы выявить предпринимателей, уклоняющихся от налогов.