Во сколько обойдется регистрация авто с армянскими и киргизскими номерами

В МВД рассказали о предположительных сроках начала регистрации машин из ЕАЭС в Казахстане.
Когда начнется регистрация авто, ввезенных в Казахстан из ЕАЭС, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает Today.kz.
"Сейчас мы проводим подготовительную работу, чтобы не допустить дезинформации граждан и неразберих в ЦОНах. Максимально длительное время мы будем проводить такую регистрацию, чтобы граждане могли легализовать свой транспорт. С февраля месяца ориентировочно регистрация начнется, и до марта 2021 года будет длиться для граждан период для уплаты и сбора", — сказал он.
Тусупов добавил, что было принято решение дать казахстанцам необходимое время собрать все документы и предоставить их для легализации купленного авто.
"Сейчас с заинтересованными госорганами отрабатываем вопрос размещения в ЦОНах специалистов для консультации гражданам. Что касается регистрации транспортных средств, то на самом деле мы за последние 2-3 года мы регистрируем порядка 40 тысяч транспортных средств из стран ЕАЭС, они все проходят регистрацию и никаких проблем нет по части представления документов и уплаты сборов. Суммы установлены налоговым законодательством, они едины для всех. Необходимо заплатить порядка 10 тысяч тенге за госномер и техпаспорт, а также от 600 тысяч до чуть более миллиона тенге в зависимости от года выпуска транспортного средства сбор за первичную регистрацию", - подчеркнул представитель МВД.
Ранее сообщалось, что машинам с армянскими и киргизскими номерами будут присваивать желтые номера в РК.
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