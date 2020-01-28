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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Во сколько обойдется регистрация авто с армянскими и киргизскими номерами

Просмотров:234 Опубликовано: Сегодня, 10:07
Во сколько обойдется регистрация авто с армянскими и киргизскими номерами
Фото из открытых источников
В МВД рассказали о предположительных сроках начала регистрации машин из ЕАЭС в Казахстане.

Когда начнется регистрация авто, ввезенных в Казахстан из ЕАЭС, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает Today.kz.

"Сейчас мы проводим подготовительную работу, чтобы не допустить дезинформации граждан и неразберих в ЦОНах. Максимально длительное время мы будем проводить такую регистрацию, чтобы граждане могли легализовать свой транспорт. С февраля месяца ориентировочно регистрация начнется, и до марта 2021 года будет длиться для граждан период для уплаты и сбора", — сказал он.

Тусупов добавил, что было принято решение дать казахстанцам необходимое время собрать все документы и предоставить их для легализации купленного авто.

"Сейчас с заинтересованными госорганами отрабатываем вопрос размещения в ЦОНах специалистов для консультации гражданам. Что касается регистрации транспортных средств, то на самом деле мы за последние 2-3 года мы регистрируем порядка 40 тысяч транспортных средств из стран ЕАЭС, они все проходят регистрацию и никаких проблем нет по части представления документов и уплаты сборов. Суммы установлены налоговым законодательством, они едины для всех. Необходимо заплатить порядка 10 тысяч тенге за госномер и техпаспорт, а также от 600 тысяч до чуть более миллиона тенге в зависимости от года выпуска транспортного средства сбор за первичную регистрацию", - подчеркнул представитель МВД.

Ранее сообщалось, что машинам с армянскими и киргизскими номерами будут присваивать желтые номера в РК.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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ABCD (Посетители) Сегодня, 10:37
уехавший[ ага обратно вывозить,кому он там ********** Нужен!
 
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  • Рейс
  • веснушка
 уехавший (Посетители) Сегодня, 10:34
Повезло у кого авто до 3х лет, мульен выложит за регистрацию, но, большинство машин из Армении старше 7 лет, и как я понял, их нельзя зарегистрировать, так что хлам придется обратно вывозить.
 
 

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