Почему Казахстан не закрывает границу с Китаем, объяснили в МИД

Почему Казахстан не может закрыть границу с Китаем, объяснил первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По закрытию границы нужна рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Наше посольство в КНР, генеральное консульство усилили требования по оформлению виз для граждан КНР, в части истребования справок о состоянии здоровья. Вы знаете, что решением правительства временно приостановлен режим 72 безвизового транзитного пребывания граждан КНР на территории Казахстана. Кроме того, принято решение приостановить оформление электронных виз по прибытии в аэропорт для граждан КНР. В случае закрытия границы мы не сможем полностью обеспечить вывоз наших граждан", - объяснил первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев.



Он отметил, что на территории Китая находится 1300 граждан Казахстана, из них 635 туристов в провинции Хайнань, 204 - сотрудники, персонал посольства, генконсульства, компании, члены их семей, 445 граждан Казахстана, которые сейчас находятся непосредственно на территории Китая.