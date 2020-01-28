Почему Казахстан не закрывает границу с Китаем, объяснили в МИД

Почему Казахстан не может закрыть границу с Китаем, объяснил первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"По закрытию границы нужна рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Наше посольство в КНР, генеральное консульство усилили требования по оформлению виз для граждан КНР, в части истребования справок о состоянии здоровья. Вы знаете, что решением правительства временно приостановлен режим 72 безвизового транзитного пребывания граждан КНР на территории Казахстана. Кроме того, принято решение приостановить оформление электронных виз по прибытии в аэропорт для граждан КНР. В случае закрытия границы мы не сможем полностью обеспечить вывоз наших граждан", - объяснил первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев.
Он отметил, что на территории Китая находится 1300 граждан Казахстана, из них 635 туристов в провинции Хайнань, 204 - сотрудники, персонал посольства, генконсульства, компании, члены их семей, 445 граждан Казахстана, которые сейчас находятся непосредственно на территории Китая.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.