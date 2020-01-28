«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Января
+7...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 380.19 KZT
  • €1 = 419.01 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Почему Казахстан не закрывает границу с Китаем, объяснили в МИД

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:37
Почему Казахстан не закрывает границу с Китаем, объяснили в МИД
Фото ©REUTERS
Почему Казахстан не может закрыть границу с Китаем, объяснил первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По закрытию границы нужна рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Наше посольство в КНР, генеральное консульство усилили требования по оформлению виз для граждан КНР, в части истребования справок о состоянии здоровья. Вы знаете, что решением правительства временно приостановлен режим 72 безвизового транзитного пребывания граждан КНР на территории Казахстана. Кроме того, принято решение приостановить оформление электронных виз по прибытии в аэропорт для граждан КНР. В случае закрытия границы мы не сможем полностью обеспечить вывоз наших граждан", - объяснил первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев.

Он отметил, что на территории Китая находится 1300 граждан Казахстана, из них 635 туристов в провинции Хайнань, 204 - сотрудники, персонал посольства, генконсульства, компании, члены их семей, 445 граждан Казахстана, которые сейчас находятся непосредственно на территории Китая.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика