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Костанаец, ныне проживающий в Ухане, развеивает мифы о катастрофической ситуации в городе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:07
Костанаец, ныне проживающий в Ухане, развеивает мифы о катастрофической ситуации в городе
Кадр из видео
По его словам, СМИ утрируют информацию, чем ввергают родителей казахстанских студентов в шок

Анатолий Тарасов – уроженец Костаная. Уже долгое время он живет в китайском городе Ухане, который стал знаменитым в последние недели.

Сегодня это место возникновения ранее неизвестного вида пневмонии, вызванного коронавирусом 2019-nCoV. Предполагается, что заражение началось через морепродукты, которым торговали на местном рынке.

Из-за опасности распространения вируса город закрыли на карантин. Власти Китая временно запретили его жителям покидать Ухань.



В связи с этим в обществе сложилось впечатление, что в таком контексте карантин – все равно что апокалипсис. Люди думают, что жителям Уханя запрещено выходить на улицу, там не курсирует общественный транспорт, в магазинах закончились продукты, а в аптеках – лекарства.

Конечно, такая картина происходящего складывается благодаря СМИ, которые любят шокировать пользователей.

Наш земляк, бывший костанаец Анатолий Тарасов в своем Инстаграме рассказывает, как СМИ дезинформируют и пугают людей. По его словам, в городе сегодня абсолютно спокойная обстановка.

В качестве примера он показал новостной сюжет канала НТВ, в котором студент снимает пустые улицы, магазины и рассказывает, что на улицу сейчас нельзя выходить…

– Да, в городе карантин, но выходить на улицу можно, – уверяет Анатолий Тарасов. – Только было предупреждение надевать маски, одноразовые перчатки. В целях безопасности. На улице находиться можно, но желательно избегать мест большого скопления людей. Что касается безлюдных улиц: сейчас период Китайского нового года. В это время здесь никого нет, город буквально вымирает. Здесь и два, и три года назад было то же самое, хотя не было никаких эпидемий. Те, кто не первый год живут в Китае, это прекрасно поминают.

В том же сюжете акцент делается на том, что в аптеках Уханя закончились маски. По словам Анатолия, в первое время в Ухане действительно наблюдался дефицит, так как все 11 млн горожан побежали покупать защитные средства. Однако сегодня запасов достаточно.

И главная ложь новостников – дезинфекторы, которые ходят по улицам Уханя после 17.00 и распыляют обеззараживающие вещества.

– Здесь нет никаких дезинфекторов, на видео – обычные служащие, которые моют обычной водой дороги, – негодует наш земляк. – В следующем видео показана машина, распыляющая белый порошок. Это видео трехлетней давности, снятое в Шанхае. Там травили насекомых. Парень говорит, что после 17.00 нельзя выходить на улицу. Это неподтвержденная информация.

Наш земляк призывает не верить истерии СМИ, которые все переворачивают.

– У меня висит 5 запросов от журналистов, которые у меня хотят взять интервью, а я им не отвечаю, – признается Анатолий. – Уже был один случай: девочка дала интервью, а Tengrinews все перевернули.

В Ухане, по словам бывшего костанайца, проживает около 100 казахстанских студентов. За них переживают родители и друзья, оставшиеся на родине.


Источник: qostanai.media
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