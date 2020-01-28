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Китайцам закрыли въезд в Россию

Просмотров:329 Опубликовано: Сегодня, 11:42
Китайцам закрыли въезд в Россию
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Китайцам закрыли въезд в Россию — туроператоры приостановили прием новых туристических групп из страны в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии, передает ТАСС.

«Еще вчера к нам направлялись какие-то группы, сверялись безвизовые списки. Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», — заявили в организации. Таким образом понедельник, 27 января, стал последним днем приема китайских туристов, и остановка въезда произойдет во вторник, 28 января.

При этом отмечается, что ранее прибывшие в страну граждане КНР не будут прерывать программу и покидать российскую территорию досрочно. Ограничения на отправку тургрупп за границу ввели также власти Китая, однако соответствующие решения принимаются не централизованно, а по усмотрению региональных властей — «в каких-то провинциях (...) быстро, в других — медленнее».

27 января сообщалось, что российская авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты на остров Хайнань, который считается любимым курортом россиян в Китае, в связи со вспышкой коронавируса. Представители перевозчика пообещали вернуть денежные средства за авиабилеты в Китай, приобретенные до 24 января на вылеты до 7 февраля.

По последним данным, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый — в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.


Источник: lenta.ru
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