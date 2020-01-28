Коррупция после смерти: ритуальный бизнес самый темный и бесконтрольный

Проблемы и коррупционные схемы

В ритуальном бизнесе много теневых, в том числе коррупционных схем, начиная от продажи мест на кладбищах, заканчивая продажей сведений об умерших.На сегодняшний день сфера оказания ритуальных услуг – это целый бизнес, в котором задействованы многие: морги, органы полиции, скорые помощи, больницы. О некоторых тонкостях в этом бизнесе и существующих проблемах рассказали в Антикоррупционной службе Алматинской области, передает zakon.kz.Эксперты и специалисты, которые занимаются в данной сфере, признаются, что ритуальный бизнес – один из самых темных, скрытых, неконтролируемых, и о честной конкуренции здесь говорить не приходится. Поскольку в ритуальном бизнесе много теневых, в том числе коррупционных схем, начиная от продажи мест на кладбищах, заканчивая продажей сведений об умерших.Департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области совместно с проектным офисом "Жетісу-адалдық алаңы" на основании неоднократных обращений и жалоб жителей провел антикоррупционный мониторинг в сфере предоставления ритуальных услуг в области.Как было установлено в ходе мониторинга, ежегодно в Алматинской области умирает около 13 тысяч человек. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, в Алматинской области в 2018 году было зарегистрировано 13 286 фактов смерти, в 2017 году – 13 486, в 2016 году – 13 457. За каждый "факт смерти" у ритуальных коммерсантов идет жесткая борьба, то есть борьба за захоронение, борьба за ритуальные услуги, - рассказали в департаменте, отметив, что также были выявлены основные проблемы и коррупционные схемы, которые возникают в данном направлении, и которые необходимо решить на республиканском уровне.Родственники только узнали, что скончался близкий человек, а к ним в дверь уже стучатся ритуальные компании. Такие факты имеются повсеместно в нашей области, к нам в ходе мониторинга также обращались жители, которые удостоверили эти факты. То есть, тут очевидно, что информация "уходит" от тех, кто получает информацию о смерти. Отследить, кто конкретно передает информацию, довольно несложно.Кто имеет к ней доступ? Диспетчер скорой помощи, который принимает вызов, водитель и врач скорой, диспетчер полиции, дежурный органа полиции, сам полицейский. Уже шесть человек, если не считать их руководство, которое может наладить целую систему продажи информации, - отметили в Антикоррупционной службе.- То есть, эта информация оплачивается. Соответственно, здесь мы видим коррупционное начало ритуального бизнеса.Мониторинг также установил, что обычно ритуальные организации договариваются с сотрудником какой-нибудь больницы, что те будет за определенную плату сообщать о "покойниках". А если человек скончался дома, необходимо вызывать полицию. И бывает, что такой инспектор тоже связан с каким-нибудь похоронным бюро и сразу даёт им адрес, с которого прошла заявка.На практике, как было выявлено в ходе мониторинга, такой инцидент имел место в Илийском районе Алматинской области, у одной женщины умерла тетя и они сообщили в органы полиции, тогда как самыми первыми приехали представители организации ритуальных услуг. Конечно же, для семьи это был шок, как они могли узнать об этом, если они сообщили только в органы полиции. Здесь, все наглядно и очевидно, что информация об "умершем человеке" просто была продана.Стоит эта информация в зависимости от заключенной договоренности, по выявленным фактам в ходе мониторинга в среднем цена составляет 100-150 долларов. Как установлено мониторингом, на практике случались моменты, когда в один и тот же дом вместе с бедой приходили сразу несколько похоронных организаций – и "от врача", и "от полиции", - поделились антикоррупционщики.Как отметили в ведомстве, сегодня сфера ритуальных услуг является неконтролируемой. Антимонопольное ведомство ими не занимается. Деятельность их не лицензируется. Этические нормы нигде не прописаны. Достаточно просто открыть свое ИП, ТОО и вести этот бизнес. Поэтому цены на их услуги могут быть какими угодно - определенной утвержденной шкалы в разрезе услуг нет.В среднем, как было изучено в ходе мониторинга, цены начинаются от 25 тыс. тенге, а предельной суммы просто нет, это может быть и 500 - 600 тыс. тенге.Как отметили в Антикоррупционной службе, назвать точное количество организаций, которые занимаются оказанием ритуальных услуг, практически невозможно. Люди просто открывая ИП, ТОО начинают осуществлять свою деятельность. Определенные дополнительные критерии, условия к ним не предъявляются.К примеру, в Алматы насчитывается более 300 компаний, которые предлагают ритуальные услуги, многие из них "чёрные" и налоги просто не платят.Тогда как в Алматинской области, согласно данным Департамента государственных доходов, 34 индивидуальных предпринимателя и 3 ТОО занимаются организацией похорон и предоставлением ритуальных услуг. Стоит отметить, что это лишь официально зарегистрированные, а количество "темных" организаций, занимающихся этим бизнесом остается неизвестным. Многие из них даже не платят налоги. Тогда как теневой оборот денег в этой сфере насчитывает миллионы тенге.Согласно пп.3 статьи 109 Земельного кодекса РК, из земель общего пользования, занятых и предназначенных под кладбища, на каждого умершего жителя поселения или лицо без определенного места жительства, умершее в данном поселении, для захоронения бесплатно выделяется земельный участок не менее шести квадратных метров.Таким образом, все земли, выделяемые под кладбища – общего пользования. Соответственно, выдаются бесплатно абсолютно всем гражданам. Люди платят только за услуги захоронения, но никто не имеет права брать плату за землю. И, тем не менее, как показывает мониторинг, родственникам многих умерших приходилось платить за участок на кладбище.Так, с жалобой обратились жители Алматинской области, которые заявили, что за место на кладбище с них взяли 55 тыс. тенге. Кроме того, цена земли зависела от местоположения и обустройства.То есть, это с одной стороны возникает из-за того, что люди просто не знают о том, что земля предоставляется бесплатно, и черные ритуальщики просто пользуясь тем, что зачастую родственники находятся в психологическом шоке наживаются на этом и берут плату за участок, - заметили антикоррупционщики.Сегодня в Казахстане закона о похоронном деле нет. Между тем подобные законы "О погребении и похоронном деле" есть практически во всех странах мира, и после 1991 года были приняты в постсоветских.Кроме того, не считая отдельного закона, до 2019 года в целом по республике не было ни одного нормативно правового акта, который регулировал бы эту сферу.31 мая 2019 года Министерством национальной экономики РК были утверждены Типовые правила погребения и организации по уходу за могилами. Аналогичные региональные правила были утверждены и в Алматинской области 28 августа 2019 года решением областного маслихата.Из нормативных документов в этой сфере также имеются "Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения", утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 138.Но, как отметили в ведомстве, в условиях полной бесконтрольности за их соблюдением никто фактически не следит. За редким исключением ритуальные машины после похорон не обрабатывают обеззараживающими средствами. Если на рынке есть частник с автобусом, то сегодня он запросто может работать катафалком, а завтра везти детей на экскурсию.Или вот еще пример: на большинстве кладбищ нет ограждений, к ним нет подъездных путей, на их территории нет ни воды, ни электричества, ни туалетов. Кто хоронит, как, где и за сколько - вопрос исключительно местной специфики и жадности местных же ритуальных организаций.Подводных камней в ритуальной отрасли очень много. В этой сфере необходимо навести порядок.Как считают в департаменте, в первую очередь необходим конкретный орган, который бы определял программу развития этой отрасли и для которого "похоронная деятельность" не была бы чем-то второстепенным, как сейчас.Также необходим государственный и общественный контроль за этой сферой. Наиболее важные функции контроля должны быть на местном уровне.Кроме того, следует лицензировать эту деятельность и поставить определенные критерии, требования к данным организациям. И чтобы в этой сфере был порядок, необходим отдельный закон, который мог бы регулировать все направления этой сферы.