Всеобщее декларирование: за что казахстанцы не будут платить налоги

С момента введения всеобщего декларирования казахстанцы получат право налоговых вычетов, которые будут применяться к расходам на медицину и обучение



НУР-СУЛТАН, 28 янв — Sputnik. Казахстанцы в период всеобщего декларирования в 2025 году получат право налогового вычета (сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог) на медицину, обучение, вознаграждения по ипотечным займам.



Об этом во время круглого стола в сенате по вопросу вовлечения физических лиц во всеобщее декларирование заявил вице-министр национальной экономики Казахстана Мади Такиев, передает корреспондент Sputnik Казахстан.



Согласно мировой практике, вычету подлежат расходы на образование, здравоохранение, проценты по кредиту на покупку жилья, расходы на содержание престарелых родителей и на благотворительность.



В Казахстане, по словам вице-министра нацэкономики, аналогично будут применяться вычеты на медицину, обучение, вознаграждения по ипотечным займам.



"С повышением размера минимальной заработной платы (МЗП) с 1 января 2019 года в 1,5 раза (в размере 42 500 тенге) в Налоговый кодекс были внесены изменения в части замены МЗП на МРП (месячный расчетный показатель) с учетом кратности размеров. Для сохранения действующих нормативов в нормы были включены цифры, возникшие путем математического расчета - 94, 118, 282 МРП", - сообщил вице-министр.



Для упрощения расчета Минфин предложил округлить размер налоговых вычетов. Согласно этому округлению:



- стандартный вычет для социально-уязвимых слоев населения с 882 МРП до 1 000 МРП (с 2 338 182 до 2 651 000 тенге);

- Налоговый вычет по вознаграждениям по всем ипотечным займам с 118 МРП до 100 МРП (с 312 818 до 265 100 тенге);

- Вычет по медицинским услугам (кроме косметологических) с 118 МРП до 100 МРП (с 312 818 до 265 100 тенге);

- Налоговый вычет на обучение (в том числе школьное образование) округлили с 118 МРП до 100 МРП (с 312 818 до 265 100 тенге);

- Для многодетных семей – с 282 МРП до 300 МРП (с 747 582 до 795 300 тенге).



При этом министерство национальной экономики в целях максимального упрощения и установления более справедливого подхода предлагает исключить пределы для отдельных вычетов по обучению, медуслугам, вознаграждению и оставить один предельный размер общей суммы всех вычетов до 600 МРП или 1 590 600 тенге в год. Таким образом, казахстанцы по своему усмотрению смогут применить тот или иной вычет.



Налоговые вычеты Миннацэкономики планирует внедрить с момента введения декларирования для всего населения с 2025 года.



Всеобщее декларирование в Казахстане



В июле 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о переносе ввода декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года.



На первом этапе – с 1 января 2021 года - декларацию в рамках всеобщего декларирования будут представлять:



- казахстанцы, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

- лица, уполномоченные на выполнение госфункций, и их супруги;

- лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

- лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".



Второй этап начнется через два года, с 1 января 2023 года.



В этот период предусматривается декларирование для работников госучреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.



Третий этап - с 1 января 2024 года: будет введено декларирование для руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов.



На четвертом этапе – с 1 января 2025 года - вводится декларирование остальной категории граждан (для всех казахстанцев).



Ежегодные декларации по доходам и имуществу должны будут сдавать 13 миллионов казахстанцев.