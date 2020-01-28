Бразилия одобрила слияние компаний Boeing и Embraer

Boeing планирует выкупить 80 процентов бизнеса бразильской компании Embraer в области производства пассажирских самолетов и сервиса Еврокомиссия является теперь последней инстанцией, которая должна одобрить сделку по слиянию компаний Boeing и Embraer, чтобы ее можно было считать состоявшейся. В Бразилии Административный совет по экономической защите (CADE) дал добро на слияние американского концерна Boeing и бразильской авиастроительной компании Embraer. Как сообщается в пресс-релизе Boeing, опубликованном в понедельник, 27 января, теперь Еврокомиссия является последней регулирующей инстанцией, которая должна одобрить сделку для того, чтобы она обрела законную силу. Ранее сделка по слиянию Boeing и Embraer получила одобрение в США, Китае, Японии, ЮАР, Черногории, Колумбии и Кении.
Решение бразильского регулятора в области конкуренции на рынке президент подразделения Boeing International и член исполнительного совета компании Бертран-Марк Аллен назвал "еще одним свидетельством в пользу партнерства, которое улучшит конкуренцию на региональном авиарынке".
В свою очередь председатель и исполнительный директор компании Embraer Франсиско Гомес Нето отметил, что слияние с Boeing приведет к росту Embraer и бразильской авиапромышленности в целом.
Планируется, что в ходе слияния с бразильской компанией Embraer корпорация Boeing выкупит за 4,2 млрд долларов 80 процентов бизнеса этого предприятия в области услуг и производства пассажирских лайнеров. Изначально власти Бразилии выступали против этой сделки, поскольку Embraer занимается также производством военных самолетов и оборонной техники.
Однако недавно президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что правительство страны не станет налагать вето на сделку. Если бразильский национальный регулятор CADE в течение 15 дней не отзовет свое решение по одобрению слияния компании Embraer с Boeing, оно будет считаться вступившим в законную силу.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.