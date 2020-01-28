Япония заявила о заражении коронавирусом, не связанном с поездкой в Китай

Власти Японии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране, не связанный с поездками в Китай, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като заявил, что этот случай не имеет отношения к лицам, прибывшим недавно из Китая, сообщило во вторник агентство Киодо.
Речь идет о водителе автобуса, который никогда не был в китайском городе Ухань, откуда началось распространение вируса, вызывающего смертельно опасную пневмонию. Вместе с тем он возил две группы китайских туристов из Уханя в начале января. Всего в Японии теперь насчитывается шесть инфицированных.
Водитель автобуса был госпитализирован с диагнозом "пневмония" в минувшую субботу в городе Нара под Киото. Власти проверяют состояние лиц, с которыми контактировал этот и другие заболевшие.
По последним данным, число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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