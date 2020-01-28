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Бездомная собака из Грузии знает правила дорожного движения лучше многих. Она помогает детям переходить дорогу

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:12
Бездомная собака из Грузии знает правила дорожного движения лучше многих. Она помогает детям переходить дорогу
Кадр видео
Собака, живущая в грузинском Батуми, начала охранять воспитанников местного детского сада. Всякий раз, когда дети переходят дорогу по пешеходному переходу у центрального парка, она с лаем бросается на автомобили, требуя, чтобы водители остановились.

Первое видео, появившееся в грузинском сегменте фейсбука 17 января, посмотрели около 300 тысяч раз. Одни пользователи сети начали благодарить собаку, другие отметили, что воспитатели не отгоняли ее от детей.

Один из комментаторов рассказал, что собака живет в подъезде одного из домов возле парка. И, судя по всему, дежурит на посту в Батуми чуть ли не каждый день. 20 января появилось новое видео, где она вновь отгоняет машины от детей.




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