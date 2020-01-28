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Минздрав срочно закупает более 3 миллионов масок

Просмотров:119 Опубликовано: Сегодня, 17:24
Минздрав срочно закупает более 3 миллионов масок
Фото ©Турар Казангапов
Минздрав Казахстана делает срочный закуп более 3 миллионов различных медицинских масок. Об этом сообщил главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Бекшин заверил, что необходимых лекарственных и защитных средств в поликлиниках и больницах страны достаточно.

"Для больниц мы делаем срочные закупы медицинских масок разных видов, 2,5 миллиона обычных медицинских масок, 1,3 миллиона респираторных масок, одноразовых и профессиональных костюмов, а также расходников для диагностической аппаратуры. 30 капсул будет приобретено для транспортировки тяжелобольных и 33 дополнительных тепловизора для дистанционной термометрии", - перечислил Бекшин.

По его словам, Минздрав также обратился к отечественным производителям для массового производства марлевых повязок.

"Во-вторых, при выявлении симптомов ОРВИ у нас есть методы различной диагностики. Плюс мы договорились с ВОЗ и идем методом исключения. Если не выявляется грипп или ОРВИ, то мы отправляем (анализы. - Прим.) для дальнейшей диагностики в центры ВОЗ, а также есть договоренность направить пробы для диагностики в Россию", - уточнил главный санврач страны.


Источник: Tengrinews.kz
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