Умер второй пилот рухнувшего самолета Bek Air, передает корреспондент Tengrinews.kz. В Управлении здравоохранения Алматы рассказали, что пилот был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из городской клинической больницы № 4 на амбулаторное лечение. "В поликлинике был под наблюдением врачей: кардиолога, хирурга, терапевта, психолога. Сегодня в 18:00 в службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния. Скорая приехала вовремя, были проведены все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые однако были безуспешны", - сообщили в ведомстве. Напомним, 5 января сообщалось, что второй пилот пришел в сознание и его перевели из реанимации в профильное отделение. Ранее в МИИР РК называли имена пилотов разбившегося самолета. Командир воздушного судна Марат Муратбаев скончался на месте происшествия. Имя второго пилота - Миржан Мулдакулов. Он родился 4 мая 1965 года. Авиакатастрофа с самолетом Bek Air, вылетевшим из Алматы в Нур-Султан, произошла рано утром 27 декабря. Лайнер упал недалеко от алматинского аэропорта. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек.
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