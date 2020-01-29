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Воронежцев напугала история о заболевшем коронавирусом ребёнке из Китая

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 01:10
Воронежцев напугала история о заболевшем коронавирусом ребёнке из Китая
Фото из соцсетей
Департамент здравоохранения Воронежской области опроверг информацию о госпитализации ребёнка

В воронежских социальных сетях стали появляться зловещие фотографии и видеоролики, на которых запечатлён ярко-оранжевый медицинский модуль. Его везут врачи, упакованные в специальные костюмы, с масками на лицах. На одном из роликов они грузят модуль в машину скорой помощи. В другом – протирают его тряпочками. На фоне страшилок о гуляющем по Китаю коронавирусе и информации о том, что в Воронеже уже госпитализировали двоих взрослых с подозрением на инфекцию, пользователи социальных сетей занервничали…

Дальше больше. Многие воронежцы стали свидетелями, как модуль подвезли к инфекционному отделению детской инфекционной больницы №7 и там выгрузили. После этого поползли слухи, что внутри «пластиковой штуки» – ребёнок, причём, из Китая.

Корреспонденты «МОЁ! Online» связались с авторами сообщений в соцсетях о ребёнке в медицинском модуле. Как выяснилось, информация, опубликованная ими, была получена из третьих рук. Они помогли нам связаться с женщиной, которая якобы видела китайского малыша внутри модуля.


- Я забирала своего ребёнка из инфекционной больницы и видела этот модуль, - рассказала наша собеседница. – Ребёнка внутри я не видела. Да через него вообще ничего нельзя увидеть.



В департаменте здравоохранения Воронежской области сказали, что детей с подозрением на коронавирус в Воронеже не госпитализировали. В модулях в медицинское учреждение доставили двоих взрослых – мужчину 35 лет и женщину 55 лет, которые на днях прилетели из Китая. Об этом мы писали ранее. У них лишь подозрение на коронавирус, и в модулях их транспортировали на всякий случай, в целях безопасности.

Что же касается места, куда их привезли, то это действительно инфекционное отделение детской клинической больницы. Как нам пояснили в департаменте здравоохранения, специальные изолированные боксы и обученный персонал есть в Воронеже только там. Поэтому и наблюдаться они будут именно в этом медицинском учреждении. Информация об их здоровье появится в течение трёх дней.

Справка:
Коронавирусами называют семейство из 40 вирусов, которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. В середине декабря 2019 года началась вспышка болезни, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV. С этого времени им заразились уже 4,5 тысячи человек, умерли 106 человек. В России подтверждённых случаев заражения ещё нет. На территории Китая остаются 5,6 тыс. организованных туристов из России.





Источник: МОЁ
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