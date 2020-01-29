Замело по самую крышу: жители села в Казахстане не могут выйти из дома

Метели разыгрались на востоке Казахстана, местные жители оказались "заблокированными" в своих домах из-за выпавшего снегаАЛМАТЫ, 29 янв — Sputnik. В одном из районов Восточно-Казахстанской области дома засыпало снегом по самые крыши.Сильный снег и метель в ночь на 29 января только усугубили ситуацию, сообщает издание Yk-news.kz.А минувшим днем одна из жительниц районного центра Шемонаиха разместила в Сети видео о том, в каких условиях из-за обильных осадков и метели оказалось местное население."Вот так мы живем: дома замело, ни крыш, ни дорог не видать", — комментирует автор и недоумевает, каким образом теперь выбираться из дома.Женщина также отмечает, что, видимо, сильный ветер не утихнет.Из-за ухудшения погоды ближе к вечеру 28 января для всех видов транспорта было закрыто движение по трассе Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ и еще несколько автодорог в регионе.Днем 29 января, во второй половине дня, здесь вновь ожидается снег. Скорость ветра достигнет 4-9 метров в секунду.