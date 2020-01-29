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Беспошлинный ввоз товаров из-за рубежа хотят сократить до 20 евро

Просмотров:379 Опубликовано: Сегодня, 09:36
Беспошлинный ввоз товаров из-за рубежа хотят сократить до 20 евро
Фото: lsm.kz
В Алматы на очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) планируют обсудить порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов, передает LS со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, этот порог может снизиться до 100 евро с 1 июля 2020 года, 50 евро с 1 января 2021 года и 20 евро с 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что решение о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Оно предполагало снижение в два этапа: до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года и до 200 евро за посылку с 1 января 2020 года.

Вместе с тем 31 января в мероприятии примут участие премьер-министры и главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Молдовы (на правах страны-наблюдателя), а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

"Заседание ЕМПС пройдет в узком и расширенном составах. В его повестку включены 12 вопросов, касающихся торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики", – говорится в сообщении.

Напомним, что по, информации комитета госдоходов, в этом году нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, а также доставляемых перевозчиком в адрес одного физического лица, будут составлять 200 евро и 31 килограмм.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • zhanino
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 ABCD (Посетители) Сегодня, 11:27
На фига он нужен этот таможенный союз,без него жили и знали что до тыс евро можно, больше, плати пошлину,сейчас с каждым годом ******** Валить надо из этого союза!!!
 
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 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 10:49
Маразм крепчает
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 10:44
Что нибудь еще на этом собрании придумайте, как народ обобрать...
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 10:16
Всё о народе думаете! Отдохнуть вам надо!
 
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 leo529 (Посетители) Сегодня, 10:11
Цитата: Pinochet
давно пора запретить!запретите да и все, чего там переживать также запретите иностранную валюту, закройте людям выезд за бугор и отключить интернет и спутниковое ТВ начинайте показывать про героя-хлебороба и про самые поездатые поезда в мире

А чо, как вариант :))
Многие до сих пор с пеной у рта доказывают, как было хорошо, вот пусть вспомнят :)
BACK IN TH USSR
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 10:08
Правительство само ничего не делает, чтобы у нас цены снижались и нам доступ к дешевым товарам перекрывают.
СПАСИБО.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:05
Согласно информации, этот порог может снизиться до 100 евро с 1 июля 2020 года, 50 евро с 1 января 2021 года и 20 евро с 1 января 2022 года.

давно пора запретить!
запретите да и все, чего там переживать lol
также запретите иностранную валюту, закройте людям выезд за бугор и отключить интернет и спутниковое ТВ lol
начинайте показывать про героя-хлебороба и про самые поездатые поезда в мире lol
лет на 70 вам хватит lol
 
 

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