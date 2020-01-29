Беспошлинный ввоз товаров из-за рубежа хотят сократить до 20 евро

В Алматы на очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) планируют обсудить порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов, передает LS со ссылкой на ТАСС.
Согласно информации, этот порог может снизиться до 100 евро с 1 июля 2020 года, 50 евро с 1 января 2021 года и 20 евро с 1 января 2022 года.
Ранее сообщалось, что решение о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Оно предполагало снижение в два этапа: до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года и до 200 евро за посылку с 1 января 2020 года.
Вместе с тем 31 января в мероприятии примут участие премьер-министры и главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Молдовы (на правах страны-наблюдателя), а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.
"Заседание ЕМПС пройдет в узком и расширенном составах. В его повестку включены 12 вопросов, касающихся торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики", – говорится в сообщении.
Напомним, что по, информации комитета госдоходов, в этом году нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, а также доставляемых перевозчиком в адрес одного физического лица, будут составлять 200 евро и 31 килограмм.
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