Почему женщины должны копить на пенсию больше мужчин, рассказал Нурымбетов

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов объяснил, почему порог достаточности для изъятия пенсионных накоплений для женщин выше, чем для мужчин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам Нурымбетова, в среднем мужчины после выхода на пенсию живут 17 лет, тогда как женщины - 22 года.
"Например, 30-летний мужчина имеет порог достаточности в ЕНПФ 6,7 миллиона тенге. Это означает, что он 33 года еще будет копить до 63 лет. И дальше еще на 17 лет ему хватит этих денег, чтобы он пожизненно получал выплаты из накопительной пенсионной системы как минимум не меньше, чем минимальная пенсия в стране. Она сегодня 38 636 тенге.
Порог достаточно у женщин выше в связи с тем, что у женщин возраст дожития больше на 5 лет. И естественно, накопить до пенсионного возраста и еще на 22 года, требуется большая сумма. Поэтому в 30 лет если мужчины должны иметь 6,7 миллионов, то у такого же возраста женщин порог достаточности нужен 9,6 миллиона тенге", - пояснил министр.
По предложению министерства труда, порог достаточности позволит казахстанцам снимать перевалившие за этот порог деньги снимать с пенсионного счета и тратить на приобретение жилья, оплату лечения или инвестиции.
Ранее Нурымбетов сообщал, что для мужчин порог достаточности составит 10 миллионов, для женщин - 12 миллионов.
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