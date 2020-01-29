Тибетский мастиф, защищающий пожилого волка и его добычу от голодной стаи, стал героем невероятного видео

Тибетского мастифа сняли во время совершенно невероятного случая, когда он охранял пожилого волка, пытавшегося подкрепиться мясом какого-то животного в то время, как сердито ворчащие члены стаи пытались украсть у него еду.



Храбрый пес вдохновил и поразил интернет, когда появилось видео, на котором он помогает пожилому волку съесть свою часть добычи.



В видео пес породы, очевидно, тибетский мастифф, охраняет сырое мясо, пока волк, который выглядит довольно слабым, пытается его жевать. Все это происходит на фоне равнины, густо покрытой растительностью, за которой видны возвышающиеся величественные горы.



В коротком клипе видно, как пожилой волк лежит на земле и пытается подкрепиться. Очевидно, он слишком слаб, чтобы иметь возможность стоять длительное время. Более молодой хищник пытается подкрасться к нему поближе и ухватить часть мяса, но его попыткам мешает тибетский мастиф.



Голодный волк не отступает и ходит кругами возле пожилого собрата и мастифа, делая попытку украсть мясо с другого угла, но защитник слабого животного вновь вмешивается, показывая клыки и рыча на непрошенного гостя.



Далее происходит и вовсе невероятное: мастиф полностью закрывает собой пожилого друга, став над ним сверху. Тогда остальным голодным хищникам не остается ничего другого, кроме как невольно смотреть, как исчезает мясо, которое они хотели отнять.



Впервые съемкой поделились в социальной сети в Китае, но клип уже успел стать популярным на Reddit, получив больше 55 тыс. лайков всего за 12 часов.



Потрясенные пользователи сайта были удивлены храбростью мастифа. Один человек написал: «Мастиф – альфа самец среди настоящих волков… Это невероятный зверь».



«Рычание мастифа одновременно пугающее и прекрасное»,- добавил кто-то еще. Третий комментатор написал: «Мне нравится, насколько спокоен волк под ним. Он полностью доверяет "старшему брату"».



