Казахстанцам не возвращают деньги за путевки в Китай - мажилисвумен о коронавирусе

Казахстанцам, которые приобрели путевки в Китай, не возвращают деньги. Об этом заявила депутат Мажилиса Куралай Каракен, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Поступают недовольства в адрес туроператоров от наших граждан, которые приобрели путевки по направлению китайских курортов. Имеется информация, что турагентства отказываются возвращать им деньги, ссылаясь на то, что срывы обязательств и контрактов происходят не по их вине и, соответственно, денежные средства возврату не подлежат", - сказала Каракен, говоря о коронавирусе.
Также она указала, что в соцсетях и мессенджерах распространяется много непроверенной информации об источниках заражения, путях передачи заболевания и его последствиях.
"Эпизодическое оповещение населения не решает вопрос информированности общества, их становится все больше. И вакуум заполняется домыслами, паникой. В связи с этим считаем необходимым: рассмотреть вопрос по эвакуации граждан Казахстана, находящихся не только в городе Ухань, но и в других городах Китая, охваченных коронавирусной инфекцией. Министерству образования проработать с Министерством образования КНР вопрос предоставления каникул нашим студентам на период ликвидации угрозы заражения. Эвакуированных граждан по прибытии на родину охватить медицинским наблюдением с учетом инкубационного периода заболевания; приостановить перемещение граждан и товаров в обоих направлениях", - сказала депутат, обращаясь к премьер-министру.
Она предлагает создать ситуативный Telegram-канал для проведения управляемой информационной политики в сетевых ресурсах по коронавирусной инфекции, call-центр для отработки индивидуальных запросов населения и экстренных сообщений по коронавирусной инфекции; наладить онлайн-мониторинг по резонирующим в социальных сетях темам, связанным с коронавирусной инфекцией.
Депутат сообщила, что на 29 января 2020 года в КНР число заразившихся достигло 5974, из них 132 случая - с летальным исходом.
28 января ВОЗ признала уровень угрозы распространения вируса как в Китае, так и на региональном и глобальном уровне "очень повышенным". Единичные случаи этого заболевания выявлены в 15 странах.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.