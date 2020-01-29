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Казахстанцам не возвращают деньги за путевки в Китай - мажилисвумен о коронавирусе

Просмотров:92 Опубликовано: Сегодня, 12:35
Казахстанцам не возвращают деньги за путевки в Китай - мажилисвумен о коронавирусе
Фото из открытых источников
Казахстанцам, которые приобрели путевки в Китай, не возвращают деньги. Об этом заявила депутат Мажилиса Куралай Каракен, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Поступают недовольства в адрес туроператоров от наших граждан, которые приобрели путевки по направлению китайских курортов. Имеется информация, что турагентства отказываются возвращать им деньги, ссылаясь на то, что срывы обязательств и контрактов происходят не по их вине и, соответственно, денежные средства возврату не подлежат", - сказала Каракен, говоря о коронавирусе.

Также она указала, что в соцсетях и мессенджерах распространяется много непроверенной информации об источниках заражения, путях передачи заболевания и его последствиях.

"Эпизодическое оповещение населения не решает вопрос информированности общества, их становится все больше. И вакуум заполняется домыслами, паникой. В связи с этим считаем необходимым: рассмотреть вопрос по эвакуации граждан Казахстана, находящихся не только в городе Ухань, но и в других городах Китая, охваченных коронавирусной инфекцией. Министерству образования проработать с Министерством образования КНР вопрос предоставления каникул нашим студентам на период ликвидации угрозы заражения. Эвакуированных граждан по прибытии на родину охватить медицинским наблюдением с учетом инкубационного периода заболевания; приостановить перемещение граждан и товаров в обоих направлениях", - сказала депутат, обращаясь к премьер-министру.

Она предлагает создать ситуативный Telegram-канал для проведения управляемой информационной политики в сетевых ресурсах по коронавирусной инфекции, call-центр для отработки индивидуальных запросов населения и экстренных сообщений по коронавирусной инфекции; наладить онлайн-мониторинг по резонирующим в социальных сетях темам, связанным с коронавирусной инфекцией.

Депутат сообщила, что на 29 января 2020 года в КНР число заразившихся достигло 5974, из них 132 случая - с летальным исходом.

28 января ВОЗ признала уровень угрозы распространения вируса как в Китае, так и на региональном и глобальном уровне "очень повышенным". Единичные случаи этого заболевания выявлены в 15 странах.


Источник: Tengrinews.kz
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