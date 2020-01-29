В Bek Air сделали заявление о возврате денег за билеты

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Уважаемые пассажиры, Информируем вас об отмене рейсов, запланированных до 9 февраля 2020 года (включительно). Для того, чтобы произвести полный возврат стоимости билетов, пожалуйста, обратитесь по месту приобретения билетов. Если билеты приобретались на сайте авиакомпании, необходимо запросить возврат по электронной почте callcenter@bekair.aero. В данный момент в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется. Однако, все обязательства по возврату средств будут выполнены.
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