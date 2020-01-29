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В Bek Air сделали заявление о возврате денег за билеты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:30
В Bek Air сделали заявление о возврате денег за билеты
Фото ©Турар Казангапов
В Bek Air сделали заявление о возврате пассажирам денег за билеты на отмененные после авиакрушения рейсы, передает Tengrinews.kz.

"Для того чтобы произвести полный возврат стоимости билетов, пожалуйста, обратитесь по месту приобретения билетов. Если билеты приобретались на сайте авиакомпании, необходимо запросить возврат по электронной почте callcenter@bekair.aero. В данный момент в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется. Однако все обязательства по возврату средств будут выполнены", - говорится в сообщении.

Также сообщается об отмене всех рейсов Bek Air, запланированных до 9 февраля включительно.

Напомним, казахстанцы не могут вернуть деньги за билеты на рейсы, отмененные после авиакатастрофы под Алматы. На борту разбившегося самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек.

Недавно стало известно, что умер второй пилот рухнувшего самолета Миржан Мулдакулов.

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Уважаемые пассажиры, Информируем вас об отмене рейсов, запланированных до 9 февраля 2020 года (включительно). Для того, чтобы произвести полный возврат стоимости билетов, пожалуйста, обратитесь по месту приобретения билетов. Если билеты приобретались на сайте авиакомпании, необходимо запросить возврат по электронной почте callcenter@bekair.aero. В данный момент в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется. Однако, все обязательства по возврату средств будут выполнены.

Публикация от Авиакомпания BEK AIR (@bek_air_official)




Источник: Tengrinews.kz
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