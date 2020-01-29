Богатые люди просят, чтобы им повысили налоги

121 миллиардер и мультимиллионер, включая Эбигейл Дисней, наследницу Disney; сооснователя компании Celtel – Ибрагима, бывшего директора Unilever Пола Полмана, режиссера Ричарда Кертиса, недовольны тем, что они платят слишком низкие налоги, сообщает expert.ru.



В открытом письме "Миллионеры против вил" богачи, большая часть которых входит в неформальную организацию "Миллионеры патриоты", пишут, что хотят предотвратить "глобальный кризис" и готовы для этого платить более высокие налоги – 1% от своих состояний.



По мнению членов "наиболее привилегированного класса" на Земле, как они называют сами себя в письме, неравенство усиливает напряженность на планете и приводит к социальным потрясениям.



"Мы призываем вас выступить, пока не поздно,- обращаются авторы письма "Миллионеры против вил" к коллегам по цеху, миллиардерам и мультимиллионерам,- и потребовать повышения налогов для миллиардеров и миллионеров в ваших странах. Мы призываем вас бороться с теми, кто уклоняется от уплаты налогов, и для этого провести реформу налоговых законодательств".



Подписанты считают, что уклонение от уплаты налогов достигло "эпидемических масштабов". Многие крупнейшие корпорации планеты прячут деньги – по некоторым данным, до 8 трлн долларов - в налоговых гаванях, а некоторые налоги и вовсе вообще не платят.



Совестливые миллиардеры понимают, что исправить спотыкающуюся экономику мировым лидерам не по силам, и готовы помочь политикам.



"Мы хотим, чтобы все четко понимали, что невозможно решить этот глобальный кризис без повышения налогов на миллионеров и миллиардеров, таких людей, как мы",- пишут авторы письма.



В заключение совестливые богачи предупреждают, что если коллеги не откликнутся на их призыв, то в неудаче и тяжелых последствиях будут виноваты они.



Письмо "Миллионеры против вил" с требованием повышения налогов для самых богатых людей планеты, конечно, не случайно совпало по времени с Международным экономическим форумом в Давосе. Оно адресовано коллегам, которых в этом году в Давосе было особенно много.



Движение "Патриотические миллионеры" было создано в 2010 году. До 2020 года его деятельность проходила исключительно в США. Однако в этом они решили расширить границы на всю планету, потому что налоги не платят не только в Америке, но везде. Достаточно сказать, что средний налог на прибыль за последние 35 лет снизился вдвое: с 49% в 1985 году до 24% сегодня.



Впрочем, заставить компании платить если не больше, то хотя бы честно налоги нелегко. Это показывает судьба цифрового налога, который угрожают ввести ряд европейских стран на IT-гиганты, в основном американских. Против цифрового налога очень энергично выступает Вашингтон, потому что большая часть IT-компаний - американские. Сегодня, к примеру, стало известно, что самый непримиримый сторонник цифрового налога – Франция уступила давлению из-за океана и согласилась отложить введение налога на полгода.