Казахстан приостановит авиасообщение с Китаем

Межведомственной комиссией при правительстве принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.



- С 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР;



- с 1 февраля приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между РК и КНР;



- с 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение между РК и КНР;



- приостановлена выдача виз гражданам КНР;



- отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из города Дунгуан КНР в Нур-Султан в период с 4 по 8 февраля, а также отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля.



"Межведомственной комиссией ситуация отслеживается в круглосуточном режиме. По состоянию на 29 января, в Республике Казахстан случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы. Данный вопрос находится на особом контроле руководства страны", - говорится в сообщении.



Очаг коронавируса 2019-nCoV расположен в китайском городе Ухань. Общее число заболевших пневмонией в Китае достигло 5 974 человек, из них 132 скончались. Сообщается, что группа ученых из Гонконга уже разработала вакцину против коронавируса, однако тестирование препарата на животных может занять месяцы, а клинические испытания на людях - еще один год.