«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Января
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.86 KZT
  • €1 = 416.78 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кремль отреагировал на идею возрождения должности верховного правителя России

Просмотров:468 Опубликовано: Сегодня, 16:25
Кремль отреагировал на идею возрождения должности верховного правителя России
Кадр: фильм «Адмирал»
У президента России Владимира Путина нет никакой позиции по поводу инициативы о переименовании должности президента в верховного правителя. Об этом в среду, 29 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива», — отметил он. Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на предложение о возрождении в России должности верховного правителя, которое поступило рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

«Потом, в результате обсуждения, естественно, какие-то будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет», — пояснил Песков.

Ранее в январе сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете» рассказал о «весьма любопытных» предложениях, поступающих в комиссию. «Например, предлагают переименовать должность главы государства на верховный правитель», — отмечал он.

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию. После этого была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив главы государства, в которую вошли около 70 человек.

Должность верховного правителя России была учреждена в 1918 году. Единственным человеком, который ее занимал, был адмирал Александр Колчак. В 1920 году она была упразднена.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Seawolf (Посетители) Сегодня, 18:26
Цитата: Е. КУЗНЕЦОВ
когда больше половины огромной страны, с несметными богатствами живут за чертой бедности, это чисто по русски? Это нормально? Верховный правитель спасет? Или может просто честные выборы?

А чо такого? Они такие же азиаты,как и мы... Просто прикидываются европейцами. 300 лет под монголами-татарами даром не проходят,знаете ли... dance
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Seawolf
 Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 18:15
Вот несет этих правителей, конкретно от реалий оторваны. Ну конечно, если кокс чемоданами жрать,то они еще и по хлеще че-нибудь выкинут.

saktau, когда больше половины огромной страны, с несметными богатствами живут за чертой бедности, это чисто по русски? Это нормально? Верховный правитель спасет? Или может просто честные выборы?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Vladimir_aktau
  • Seawolf
 Orion (Посетители) Сегодня, 17:36
путин повторяет шаги нашего 01.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Orion
  • Ну Ну
  • Vladimir_aktau
  • Neo_454
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 17:19
Царями пока себя обзывать стесняться. lol Власть это страшный наркотик, чем больше её у человека тем больше он теряет свое человеческое лицо.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
-2
  • Рейс
  • Vladimir_aktau
 Не поддерживаю Поддерживаю
saktau (Посетители) Сегодня, 16:59
Ну правильно президент это иностранное слово а верховный правитель это чисто на русском.
 
-1
  • Рейс
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Ну Ну
  • Taidan
  • Актау362
  • Ermyndo
  • Neo_454
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 16:57
устала я быть царицей, хочу владычицей морскою...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика