Кремль отреагировал на идею возрождения должности верховного правителя России

У президента России Владимира Путина нет никакой позиции по поводу инициативы о переименовании должности президента в верховного правителя. Об этом в среду, 29 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива», — отметил он. Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на предложение о возрождении в России должности верховного правителя, которое поступило рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
«Потом, в результате обсуждения, естественно, какие-то будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет», — пояснил Песков.
Ранее в январе сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете» рассказал о «весьма любопытных» предложениях, поступающих в комиссию. «Например, предлагают переименовать должность главы государства на верховный правитель», — отмечал он.
15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию. После этого была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив главы государства, в которую вошли около 70 человек.
Должность верховного правителя России была учреждена в 1918 году. Единственным человеком, который ее занимал, был адмирал Александр Колчак. В 1920 году она была упразднена.
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