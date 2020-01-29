Авиакомпании по всему миру объявили об отмене рейсов в Китай

Авиакомпании по всему миру отменяют полеты в Китай в связи с распространением нового коронавируса.



В частности, о приостановке полетов в Пекин и Шанхай «с немедленным вступлением в силу до пятницы 31 января» объявила British Airways.



По данным Би-би-си, одна из крупнейших авиакомпаний в мире United Airlines отменила 24 рейса в Пекин, Гонконг и Шанхай в период с 1 по 8 февраля из-за резкого падения спроса.



Об отмене некоторых рейсов также заявили в Cathay Pacific Airways и Air Canada.



С 1 февраля временно приостановит полеты в 15 городов КНР индонезийская Lion Air.



Как сообщает РБК, Грузия и южнокорейский лоукостер Air Seoul остановили авиасообщение с Китаем до 29 марта, тайваньская China Airlines отменила несколько рейсов до 10 февраля.



Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в некоторые европейские города. Как сообщается на сайте авиаперевозчика, отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: Екатеринбург — Мюнхен, Екатеринбург — Париж, Екатеринбург — Рим и Владивосток — Саппоро.



Также были отменены рейсы авиакомпании в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, в Ордос и Сиань из Екатеринбурга.



Пассажирам, которые купили билеты в Европу, авиакомпания предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге, передает ФАН.



Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана также приняла ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса нового типа на территории республики, сообщает ТАСС.



С 29 января между Республикой Казахстан и КНР приостановлены пассажирские автобусные перевозки. С 1 февраля приостанавливается железнодорожное сообщение с Китаем, с 3 февраля — воздушное сообщение. Кроме того, приостановлена выдача виз гражданам КНР, отмечает агентство.



Ранее сообщалось, что новый тип коронавируса может попасть в Россию в феврале.



Как писал «Ридус», премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова.



По последним данным, всего в Китае коронавирусом нового типа заболели 6145 человек, скончались 132. Большая часть случаев заражения приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Носители вируса также выявлены во многих других странах, в том числе Америки и Европы, где они оказались после поездки в Китай.