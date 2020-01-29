Главный санврач Казахстана развеял слухи о коронавирусе

В отдельные боксы на данный момент госпитализировано и изолировано 35 человек.



Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин развеял слухи, которые появились в городах республики, о зараженных китайским вирусом, передает Today.kz.



"О слухах в городе Кызылорда. Пациент поступил с температурой, головной болью. При опросе выяснилось, что после умывания он уснул в вагоне с приоткрытым окном. Поскольку он вернулся с острова Хайнань, он госпитализирован в отдельный бокс. В настоящий момент пациент не предъявляет жалоб со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Температура отсутствует. Вся необходимая диагностика проводится", - рассказал Бекшин.



Также в Жамбылской области, по его словам, пациенту выставлен диагноз ОРВИ, его состояние удовлетворительное. "Информация в Алматинской области. Состояние наших граждан нормальное. Они прошли обследование в районной Панфиловской больнице. Сейчас решается вопрос об их выписке", - рассказал он.



"Позиция Всемирной организации здравоохранения: ВОЗ полна уверенности в способности Китая в профилактике и контроле эпидемии. ВОЗ не рекомендует всем странам мира эвакуацию своих граждан из Китая, как и призывает международное сообщество хранить спокойствие и не допускать чрезмерной реакции на происходящее", - сказал главный санитарный врач Казахстана.



Ранее стало известно, что межведомственная комиссия при правительстве РК приняла ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса в Казахстане.



По данным Бекшина, в период с 6 января по сегодняшний день в пунктах пропуска через государственную границу с КНР в Казахстан прибыло 12 610 граждан. Среди них граждан - 12365, иностранцев 245.



"Мы уточнили предварительные данные на 7:00 утра сегодняшнего дня. Медицинские специалисты во всех регионах Казахстана дозвонились до 51%- от этого числа, а это 6449 человек и опросили их о наличии жалоб. Мы продолжаем обзвон, чтобы каждого въехавшего в Казахстан с 6 января поставить на учет", - рассказал он.



По данным Бекшина, "госпитализировано и изолировано в отдельные боксы на данный момент 35 человек. 22 поставлен диагноз ОРВИ, 4 - грипп, в одном случае - грипп и парагрипп".



"Таким образом, подтверждены сезонные заболевания у 27 человек, а у всех остальных госпитализированных - 8 мы берем и отправляем пробы для дополнительного тест-контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айтимбаева в городе Алматы. В этом центре освоена методика ПЦР диагностики нового коронавируса. Все ресурсы в Казахстане есть. Плюс мы договорились с ВОЗ и РФ взаимной профессиональной помощи", - рассказал он.